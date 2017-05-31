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小王子的自轉星球！日本空中盆栽5月登陸 （有片）

2017-05-31  10:45

〔即時新聞／綜合報導〕「如果你愛上了某個星球的一朵花。那麼，只要在夜晚仰望星空，就會覺得漫天的繁星就像一朵朵盛開的花...。」你想跟小王子一樣，擁有自己的自轉小星球嗎？這款來自日本的空中盆栽不僅滿足這個想像，甚至還被稱為宮崎駿作品中、真實版的「天空之城」。

這款空中盆栽名為「Air Bonsai」，是由日本九州的工匠發揮職人精神純手工製作，從下單起，平均耗費3個月時間，一點一點燒製、雕刻塑性而成。

空中盆栽構造共有兩部份，上半部是名為「little star」的苔玉，除了有磁鐵與特製金屬外，內含能供給養分的土壤；下半部則是陶瓷製的「能量來源」，在內部加上磁鐵，就能利用同極相斥的磁力，讓植物擺脫地心引力的束縛漂浮在空中。

「Air Bonsai」的設計團隊「星人工作室」說明這款漂浮盆栽的設計理念，人們生活的美麗地球孕育了無數生命，若世人也能抱持回饋的心情，將愛與關心奉獻給自己的小行星，世界會更美好。

去年1月，「Air Bonsai」甫於募資平台公開就造成話題，經過《CNN》、《TIME》等媒體曝光，吸引來自全球68國贊助者下單，2個月後便以超過目標10倍的金額完成募資。根據日媒報導，問世以來只在網路平台發售的Air Bonsai，今年5月起實體通路也買得到，正式在日本的三越伊勢丹百貨上架。

由人們對天空之城的嚮往，揉和日本工匠傳統的職人技術，如魔法般飄浮的空中盆栽噱頭十足，然而根據官網價格，每座盆栽依底座材質差異，要價3萬至10萬日圓不等，所費不貲。

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  • 去年在募資網站造成話題的空中盆栽，目前已經量產出貨，地面也買得到。（Hoshinchu授權提供）

    去年在募資網站造成話題的空中盆栽，目前已經量產出貨，地面也買得到。（Hoshinchu授權提供）

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