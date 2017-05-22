蘇澳新住民展現好手藝 做出難得一見異國風味粽

蘇澳鎮長陳金麟（中）今天與新住民一起包異國風味粽。（記者江志雄攝）

2017-05-22 16:21

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣蘇澳鎮公所今天邀請30多名新住民，包出家鄉味粽子，30日蘇澳龍舟賽當天，提供500顆共8種異國風味粽，給大家免費品嘗。

宜蘭縣新住民人數8885人，蘇澳鎮有1150人，占全鎮人口比率2.84％，鎮公所希望呈現多元文化風貌，在蘇澳龍舟賽比賽同時，南方澳第一漁港會場同步推出「新住民粽藝大集合」，由新住民包8種家鄉粽，給大家嘗鮮，包括越南方形粽、福建新娘粽、湖北土家粽、回族紅棗粽、印尼芭蕉鹼粽、哈薩克新疆牛腩粽、廣西壯族五彩粽、浙江嘉興粽。

蘇澳鎮長陳金麟今偕同宜蘭縣新住民關懷協會會員包粽，為「新住民粽藝大集合」暖身，她們身著傳統服飾，包出各國風味粽，做好成品開放試吃，每種粽子擁有不同口感，現場粽香四溢。

來自廣西的壯族姑娘黃丹，嫁到台灣9年，對家鄉味仍念念不忘，她用糯米、菠菜、草本植物萃取的天然染劑，做出五彩粽，壯族人稱包粽子為「獨逢」，中間鼓起的壯族粽子，象徵孕婦腹部，寓意多子多孫多福氣。

宜蘭縣新住民關懷協會理事長丁玉蟬，是住在福建省的回族人，她指住在中國西北的回族不過端午節，中國東部回族受漢人影響，端午也有吃粽子，但多數族人不吃豬肉，粽子裡加顆紅棗取代豬肉餡。