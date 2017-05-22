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原民文化會館9千萬沒著落 宜縣議員批縣府前瞻計畫

2017-05-22  17:14

［記者簡惠茹／宜蘭報導］宜蘭縣議會今天進行縣長總質詢，原住民議員陳傑麟批評縣府提出的前瞻計畫沒有為原民建設積極爭取經費，例如9千萬元的原住民多功能會館預算都還沒有著落，議員孫湯玉惠也希望縣府趕快加快腳步，爭取預算，給原民一個舞台。代理縣長吳澤成指出，會做好對應計畫，並親自拜會原民會主委。

宜蘭縣原住民行政中心暨多功能文化會館預計在宜蘭市興建，但是現在預算尚未到位。議員陳傑麟表示，前瞻計畫中，原民會分配到的預算有20億左右，其中文化、健康、聚會所就包含7億預算，另外還有數位、產業等相關類別，原鄉建設包含原民文化會館都能去爭取經費，縣府卻沒有動起來，提報的計畫沒有射中靶心，請縣政府要加快腳步，積極辦理。

議員孫湯玉惠今天質詢時展示自己和原住民朋友研發出來的文創料理，「獵人飯糰」，以蘇澳特產鯖魚，並以紫米、糯米做成飯糰，充滿濃郁的香氣。她表示，預計在宜蘭市打造的「原住民多功能文化會館」，希望能有更多元的教育文化、產銷平台和文化展演空間，例如這樣的原民文創料理就需要舞台，讓更多民眾認識。

代理縣長吳澤成說，當初行政院擬定前瞻計畫時沒有分成5大項，只要地方提出重大建設計畫，後來改成5大項後，內容和金額也尚未確定，還在等條例通過，縣府會做好準備，提報計畫審核，加緊連繫做好對應計畫，一公布馬上會爭取，相關原民事務都會提報，接下來也會親自跟議員們一起拜訪原民會主委，爭取原民文化會館的建設。

民政處長邵治綺表示，目前已經選定地點在宜蘭市新生派出所後方，目前編列規劃設計費300萬元，今年也將爭取中央補助興建工程款，總經費約9千萬到1億元左右，希望打造整合原民事務的辦公場所與各項教育文化、產業經濟、社會福利及公共建設等行政功能，並提供多元性綜合服務。

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  • 原民多功能文化會館9千萬沒著落，宜蘭縣議員陳傑麟（左）批縣府前瞻計畫忽略原住民。（記者簡惠茹攝）

    原民多功能文化會館9千萬沒著落，宜蘭縣議員陳傑麟（左）批縣府前瞻計畫忽略原住民。（記者簡惠茹攝）

  • 議員孫湯玉惠今天質詢時展示自己和原住民朋友研發出來的文創料理，「獵人飯糰」，希望趕快有原民文化館給原住民展演產銷空間。（記者簡惠茹攝）

    議員孫湯玉惠今天質詢時展示自己和原住民朋友研發出來的文創料理，「獵人飯糰」，希望趕快有原民文化館給原住民展演產銷空間。（記者簡惠茹攝）

  • 原民多功能文化會館9千萬沒著落，宜蘭縣議員陳傑麟（左）批縣府前瞻計畫忽略原住民。（記者簡惠茹攝）

    原民多功能文化會館9千萬沒著落，宜蘭縣議員陳傑麟（左）批縣府前瞻計畫忽略原住民。（記者簡惠茹攝）

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