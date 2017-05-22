奧客台女從日本回國 求網友：別肉搜我家人

在日本引起爭議的台女再一次於臉書表示自己的歉意，並請求網友別肉搜她的家人。（圖擷自臉書）

2017-05-22 17:50

〔即時新聞／綜合報導〕台灣一名女遊客在日本因卡片沒錢，結帳時刷卡不過卻硬說是機器問題，中國籍女店員出面翻譯解釋，還被她飆罵，事件曝光後引起大批網友不滿，斥責聲浪不斷。該名女子稍早前已返台，除了在臉書上再次道歉外，還向網友們喊話：「懇求大家不要肉搜我的家人，一切事（是）我個人造成的問題。」

該名在日本暴走的女子在台灣經營代購事業，有網友在臉書上PO出她的公開留言：「各位想代購的朋友不好意思，這幾天酸民湧入暫時先別私訊粉專，謝謝。」，還另外hashtag「都道歉了還不夠嗎」，讓網友更火大，批評她囂張至極。但她針對此事澄清表示，該留言並非她所發出，是遭有心人士所合成。

最後這名女遊客表示將採納大家意見，向店家及該名店員致歉，同時向網友喊話：「懇求大家不要肉搜我的家人，一切事（是）我個人造成的問題，我剛剛上飛機前沒有關閉FB，就是希望對這件事負責，選擇面對。」

但網友們似乎不太領情，紛紛留言表示：「OK！不肉搜妳家人，但是一定肉搜妳本人！

妳這劣等品種！在日本丟盡台女的臉！覺悟吧。」、「女孩可以長得難看沒有氣質，但是千萬不要沒有教養。」、「丟臉丟到國外去」、「道歉都是做做樣子」、「早知如此何必當初」。