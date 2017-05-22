竹市公幼、非營利幼兒園 今年招收1300名新生

新竹市家有幼兒的家長注意了！新竹市公幼和非營利幼兒園今年將共招收1300名新生，家長注意兩階段抽籤時間。（記者洪美秀攝）

2017-05-22 16:58

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市家有幼兒的家長注意了！市府教育處表示，今年市立幼兒園、國小附設幼兒園及非營利幼兒園招生將採「兩階段登記」，也就是公幼先登記抽籤、再辦理非營利幼兒園登記抽籤，今年將招收1300名新生，其中非營利幼兒園有130名，6月將新增南寮非營利幼兒園120名，可望提高中籤率。

市府教育處表示，新竹市市幼及國小附設幼兒園6月2日及3日辦理需求登記，6月4日抽籤。之後，陽光、高峰、新科及建華等4所非營利幼兒園則在6月8日及9日辦理登記，6月10日抽籤，招生簡章可向各園所索取，或洽新竹市學前教育網。

教育處表示，市府這幾年增加公幼名額及增設非營利幼兒園，已有新科、陽光、高峰、建華等4所非營利幼兒園，提供420個名額，今年公幼及非營利幼兒園將招收1300名，其中非營利幼兒園有130人，加上6月啟用的南寮非營利幼兒園，將有250個非營利幼兒園名額。

教育處表示，公立及非營利幼兒園的招收以關懷弱勢為主，符合優先入園資格者包括低收入戶子女、中低收入戶子女、身心障礙、原住民、特殊境遇家庭子女及身心障礙者子女等，如有餘額才會開放一般幼兒就讀，且以5足歲為優先。

除市立幼兒園沒有學區限制，各國小附幼、含非營利的幼兒園則以學區為原則辦理登記；未附設幼兒園的國小，其學區幼兒得就近登記鄰近的國小附設幼兒園。每一幼兒每階段以登記一園為限，各園登記人數如超過應收名額時，採抽籤方式決定，可洽市府教育處特前科，電話：03-521-6121轉371、482。