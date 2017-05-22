弘光師生研發健康益生菌咖啡 味道酸甜特別
弘光師生用咖啡製作咖啡鹹派、咖啡肉紙、益生菌咖啡。（記者張軒哲攝）
〔記者張軒哲／台中報導〕現代人習慣每天喝杯咖啡提神，但是你有喝過加入益生菌的咖啡嗎？弘光科大食品科技系學生花了3個月的時間研發，把有助於人體腸道健康的益生菌加入咖啡中，可以促進腸胃蠕動，還有學生以「咖啡」為主題，研發製作咖啡肉紙、咖啡鹹派、咖啡粉圓，在「食在大咖，啡你莫屬」活動中發表，和全校師生一起分享。
食科系系主任柯耀筆指出，這次活動學生運用所學技能，以咖啡當作研發主題，用咖啡豆做各種實驗，同時研發製作各種市面上沒有看過的新產品，像「益生菌咖啡」便是市面上少見，很有市場潛力，不排除量產先在校內試賣。
在教授黃至盛指導下，益生菌咖啡由四位同學一起合作研發出來，大三學生吳曉芬表示，咖啡中使用的菌種是雷特氏B菌，為優酪乳中常見的菌種，也是人體腸道最常見的菌群之一，可以緩解胃炎及改善乳糖不耐症，因為想到現代人講求保健，因此，拿來製作益生菌咖啡。
吳曉芬指出，「我們使用巴西咖啡豆製作，試了很多次才成功，經過益生菌和果寡糖調和後，咖啡喝起來比較健康」，一般的咖啡有抑菌效果，為了讓益生菌可以在咖啡中生存，所以加入了果寡糖，幫助益生菌生長，也讓益生菌活久一點，添加益生菌咖啡經過實驗檢測，益生菌最高含菌數高達3600萬CFG/ml，保存可達7天。
除了益生菌咖啡，食科系學生也以咖啡來製作各式點心，使用咖啡粉加入肉末，放入烤盤中烤成「咖啡肉紙」；以冰咖啡調和揉製派皮，再放入彩椒、花椰菜，烘焙成「咖啡鹹派」；甚至製作咖啡口味的粉圓，讓愛咖啡的人品嘗時有全新的感受。
「食在大咖，啡你莫屬」活動總召鄭雅惠指出，各組同學透過實驗、研發，創造出咖啡食品加工的更多可能性，過程中難免瓶頸或實驗結果跟預期的不同，但經過不斷修正，讓咖啡的運用變得多元化，很有成就感。
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