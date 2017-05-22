南迴鐵路進隧道就「斷訊」 台鐵允6月改善
2017-05-22 16:15
南迴鐵路因地形關係，通訊品質不佳，旅客長期以來習慣「被斷訊」。（記者黃明堂攝）
〔記者黃明堂／台東報導〕立委劉櫂豪今天在立法院質詢交通部，針對台鐵南迴鐵路通訊品質不佳甚至斷訊，要求改善。台鐵局承諾6月解決台鐵南迴路線通訊品質。
劉櫂豪今天針對多項攸關台東交通的問題質詢。劉說，台鐵局目前辦理新購600輛城際客車，而為了提高運能規劃將採購12節PP列車，他要求未來台鐵採購增加運能之12節城際客車，仍應考量行車速度，保證服務品質，讓行車時間維持不變。
另外，乘坐南迴鐵路的民眾都很習慣進入山區路段及隧道時，行動電話就要斷訊，劉櫂豪要求交通部儘速協調電信業者改善，尤其目前北迴路段規劃於6月底前完成通訊品質改善，希望台鐵局也能關注南迴路段的問題。
台鐵局長鹿潔身說明，南迴路段因為隧道及地形的緣故，通訊品質確實受到影響，目前已加速跟業者協調改善方案，鹿局長承諾將於6月份一併將南迴段的行動通訊品質做改善，提升旅客服務品質。
劉櫂豪另針對國內航運台東-台北航線之航空班表已3年未曾調整，要求交通部應儘速與民航業者協調，以政策引導，研議增加航班之可行性。劉櫂豪指出增加航空班表並且讓調度更合理，能有效提升載客率，對旅客及業者而言是雙贏的方案，倘能於政策上適度引導，應能有效增加台東之運能。交通部王國材次長承諾於3週內將協調業者研議航空班表增加運能。
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