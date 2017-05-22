旅遊中心無東南亞語人才 遊客諮詢鴨子聽雷
2017-05-22 16:28
旅遊服務中心無東南亞語人才，議員江肇國質疑遊客諮詢恐怕是鴨子聽雷。（記者黃鐘山攝）
〔記者黃鐘山／台中報導〕去年東南亞觀光客來台人次創新高，但市議員江肇國今天（22日）在議會說，中市4個旅遊服務中心無東南亞語言人才，東南亞遊客諮詢恐鴨子聽雷，建議招納新住民當志工；張雅旻議員則要求大台中旅遊App加強多元資訊，吸引客留台中。
江肇國表示，台中在車站、機場、石岡和高鐵站各設旅遊服務中心，從去年下半年到現在共有17萬旅客諮詢，除台灣旅客外，港澳旅客3萬6千人最多，其次是東南亞旅客2萬8千人，但8位編制人員只會講台語、英語、北京話。
他又說，154位旅遊服務志工也僅少數人會說日語，沒人會講粵語或是東南亞語言，來自越、泰、馬的旅客去諮詢，恐怕是鴨子聽雷。韓日等國都有多種語言志工提供各國遊客諮詢，建議市府應借重新住民，加強員工和志工培訓。
另外，張雅旻指出，台中國際機場「中進中出」的旅客每年百萬以上，但留下來住在台中玩的人卻不多，原因就在於台中觀光旅遊網、大玩臺中App內容制式呆板，沒深度、沒故事，優惠情報分類差，無法吸引外國旅客留在台中。
她建議，儘速推出大玩臺中App2.0，整合更多的資訊，加強推薦廠商資訊與內容、景點短片、原鄉特色線，線上閱讀「文化台中」等，讓觀光客了解台中之美，刺激他們留在台中消費。
觀光旅遊局長陳盛山表示，開始輔導旅行業者舉辦日、韓與東南亞語系的課程，盼招攬更多新住民朋友加入觀光接待；台中觀光旅遊網RWD響應式網頁已完成改版，會配合手機介面自動調整版面方便瀏覽，相較APP資訊更為豐富、完整，未來將推廣手機族直接上網查詢。
外國旅客未能留在台中消費？議員張雅旻質疑市府宣傳內容制式呆板。（記者黃鐘山攝）
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