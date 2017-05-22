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三芝源興居屋頂塌陷一大塊 遊客驚：總統故居怎變這樣

三芝區源興居現貌。（記者李雅雯攝）

2017-05-22  15:54

〔記者李雅雯／新北報導〕前總統李登輝名列三芝區名人錄，其老家「源興居」也是遊客到訪熱點，尤其在地居民都同感驕傲「三芝出了個總統」。目前源興居仍屬私產，約有將近三分之二面積屋頂已經塌陷，顯而易見缺了一塊，到訪遊客也驚訝，「唉唷，總統故居怎麼變這樣」。

李登輝在其總統任內，春節大年初一就會回到老家源興居發紅包，時常讓民眾排隊看不到盡頭，期待拿個紅包討喜氣，而這也是台灣總統每逢春節即發紅包的濫觴。遊客看到源興居屋頂缺了角有些驚訝，直說照片上看源興居相當美，想不到現場看卻看到屋頂缺了一塊。

三芝區內處處可見源興居指示牌，其仍屬私產。北海岸及觀音山國家風景區管理處秘書郭振陵表示，源興居是有故事性的景點，時常有遊客慕名而來，然其為私產，據了解產權分屬宗族中多人，多年前確實有和對方討論過有否將該處房產由觀光單位一起做規劃的可能性，不過未有共識；由於屬於私產，屋頂破損，公部門沒有著力點介入。

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  • 源興居正廳可見繪有前總統蔣經國、前總統李登輝為主角的畫作。（記者李雅雯攝）

    源興居正廳可見繪有前總統蔣經國、前總統李登輝為主角的畫作。（記者李雅雯攝）

  • 三芝區源興居現貌。（記者李雅雯攝）

    三芝區源興居現貌。（記者李雅雯攝）

  • 前總統李登輝故居源興居，屋頂明顯破損。（記者李雅雯攝）

    前總統李登輝故居源興居，屋頂明顯破損。（記者李雅雯攝）

  • 指示源興居方向的牌面。（記者李雅雯攝）

    指示源興居方向的牌面。（記者李雅雯攝）

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