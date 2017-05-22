未足額進用身障勞工 橋頭地院上榜
2017-05-22 16:06
〔記者吳柏緯／台北報導〕勞動部公布今年2月，未足額進用身障勞工的企業，藝珂人事顧問股份有限公司未足額進用14人最多，台灣美光記憶體、星展商業銀行與中鼎工程緊接在後。公立單位以台灣橋頭地方法院不足額5人為未足額進用第1名。
勞動部指出，藝珂人事顧問股份有限公司與今年1月相較人數略為下降，並列第2名的台灣美光記憶體、星展商業銀行與第3名的中鼎工程，未足額人數均無變化。未足額原因大多為員工總人數增加不及進用身障者，或身障員工離職或招不到合適的身心障礙者所致。
截至106年2月止，依據身心障礙者權益保障法規定應進用身心障礙者的義務機關構計1萬6776家，應進用身心障礙者5萬4592人，實際進用8萬664人，已超額進用2萬6072人。未足額進用單位合計1513家，其中公立單位37家，私立單位1476家，合計未足額進用2121人。
勞動部表示，目前全國應進用身心障礙勞工人數已站穩8萬人，顯示定額進用制度獲得公私部門的認同與支持。
勞動部強調，政府的監督與企業內部的調整、努力必須雙管齊下，才能有效改善這樣的狀況。勞動部表示，轄下各就業中心均有提供職務再設計等資源及服務，幫助更多身障者也能貢獻所長，相關求職徵才訊息亦可進入「台灣就業通網站」查詢。
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