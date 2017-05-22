沒有這些怎麼活下去！跪謝這五個人拯救了我們的夏天

夏天沒有冷氣根本要人命，但你知道這麼偉大的發明是誰想出來的嗎？（圖片取自開利冷氣官網）

2017-05-22 17:22

〔即時新聞／綜合報導〕

炎熱的夏季又即將到來，每年台灣的夏天都悶熱難耐，如果沒有方便的現代設備，幾乎很難度過吧？拜這些前人發明的設備所賜，現代人才可以度過舒適的炎炎夏日，現在就一起來回顧這些拯救夏日人類的偉人吧！

1.冰淇淋之父-Jacob Fussell

人類吃冰淇淋的歷史最早可追溯到西元前四世紀，亞歷山大大帝將蜂蜜和水果加入雪中食用。波斯人在夏天時，也會將玫瑰水及麵條做成冰品來獻給皇室。而公元前200年時，中國人則是把雪加入米和牛奶中，使它們結凍後混合享用。歷史上最早可考的冰淇淋食譜出現在1674年的法國，但在當時冰淇淋並不是家家戶戶都可以享受的美味，而是有錢人家獨有的享受。直到1851年的6月15日，美國巴爾的摩的牛奶商人 Jacob Fussell 開創了第一座冰淇淋工廠，冰淇淋終於正式變成量產商品，變成今日人人都可以享受的夏日必備甜品。

▲冰淇淋之父Jacob Fussell開創了世界第一座冰淇淋工廠，讓冰淇淋不再只是有錢人的享受。（圖片取自網路）

2.碳酸飲料之父-約瑟夫·普利斯特里

在這幾乎要烤死人的夏日中，來一杯冰冰涼涼的碳酸飲料是最適合不過。現代的人類可以享受到這迅速消暑的飲料，都是拜一位以化學為興趣的牧師─ 約瑟夫·普利斯特里 所賜。約瑟夫·普利斯特里是氧氣的發現者，在氣體研究上有重大貢獻。大約在1767年，某次他到一家啤酒公司，將一杯水放在啤酒桶上，讓二氧化碳和氮氣溶入其中。之後他不小心嘗了一口，發現口感很好，就開心的將這樣的 「碳酸水」 分享給好友，並用一些化學方式製造二氧化碳融入水中，成了第一個製造出汽水的科學家。

▲本業是牧師的約瑟夫˙普利斯特里意外發明了碳酸飲料。（圖片取自網路）

3.比基尼之父-路易斯˙雷德

夏天人們最期待的，肯定就是陽光、海灘以及比基尼了。夏天除了嘴裡吃冰淇淋，當然眼睛也要吃點涼的，海邊的比基尼美女以及帥哥紛紛出門展現鍛鍊有成的身體，讓人就算到海邊不游泳也可以擁有美好的回憶。但你知道嗎？20世紀以前，女性的泳衣是非常保守的，甚至進入海邊前，還有海邊駐警人員嚴格測量女性泳裝的褲管長度。直到1946年，法國巴黎的一位工程師 路易斯˙雷德 發明了第一件三點式泳衣，並以原子彈試爆的 「比基尼島」 命名，希望這件服裝也可以受到爆炸式的歡迎。雖然比基尼在經過展示後風靡歐洲，但當時社會仍不太能接受這種服裝，反而還一度被教廷禁止，許多國家也明令禁止女性穿著，甚至逮捕穿著比基尼的女性。直到眾多女星，包括瑪莉蓮˙夢露等人開始頻繁穿著比基尼，比基尼才開始逐漸進入主流社會。而比基尼正式獲得社會的廣泛歡迎，則是等到 007電影《第七號情報員》 中穿著白色比基尼的龐德女郎出現，比基尼才終於引起世界熱潮，而我們現代人才可以享受海邊的清涼風景。

▲路易斯˙雷德在巴黎時裝展上發表他所設計的泳裝。（圖片取自網路）▲脫衣舞孃米查爾·伯娜蒂妮被路易斯˙雷德說服，穿上他設計的比基尼在記者前展示。（圖片取自網路）

4.空調之父-威利斯˙開利

說到夏天最偉大的發明，絕對不能不提冷氣，這個世界要是沒有空調，能夠想像那是怎麼樣的世界嗎？1902年，美國工程師 威利斯˙開利 在水牛城鍛造公司擔任工程部門主管時，他們公司的一家大客戶，布魯克林的Sackett-Wilhelms印刷出版公司因為濕度以及溫度的影響，而無法印出正確的顏色，因此威利斯被要求解決這個問題。為了解決問題，威利斯聚集了一群工程師，研究如何讓空氣有效散熱吸熱，最後終於發明了世界上第一台空調，並且在之後取得專利，開了子公司「開利空調公司」專門製造冷氣。而威利斯˙開利也因為發明了冷氣，而被時代雜誌在1998年評選為 「20世紀100位最具影響力人物」 之一。

▲威利斯˙開利與他設計出來的第一台空調設備。（圖片取自開利冷氣官網）

5.電學之父-麥可·法拉第

上面提了這麼多，但這一切如果沒有電，根本就只是空談。人類在西元前600年就開始研究電，但當時只是把電當成自然現象的一環來觀察。直到1800年亞歷山大˙伏特伯爵發明了第一個伏特電池，人類才開始正式研究電在生活中的運用。而眾所周知的電學之父─ 麥可·法拉第 ，雖然並沒有受過高等教育，但他發現了電磁感應，之後更依照他的理論，發明了 發電機 ，為現代人類的方便生活奠下基石。

▲法拉第雖然是學徒出身，但依舊為現代生活做出重大貢獻，發明了影響人類生活的發電機。

俗話說「飲水思源」，在享受便利的生活之餘，記得也要感謝前人的恩惠，隨時謹記方便的現代生活並不是憑空而來的喔！