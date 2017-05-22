沒有這些怎麼活下去！跪謝這五個人拯救了我們的夏天
夏天沒有冷氣根本要人命，但你知道這麼偉大的發明是誰想出來的嗎？（圖片取自開利冷氣官網）
〔即時新聞／綜合報導〕
炎熱的夏季又即將到來，每年台灣的夏天都悶熱難耐，如果沒有方便的現代設備，幾乎很難度過吧？拜這些前人發明的設備所賜，現代人才可以度過舒適的炎炎夏日，現在就一起來回顧這些拯救夏日人類的偉人吧！
1.冰淇淋之父-Jacob Fussell
人類吃冰淇淋的歷史最早可追溯到西元前四世紀，亞歷山大大帝將蜂蜜和水果加入雪中食用。波斯人在夏天時，也會將玫瑰水及麵條做成冰品來獻給皇室。而公元前200年時，中國人則是把雪加入米和牛奶中，使它們結凍後混合享用。歷史上最早可考的冰淇淋食譜出現在1674年的法國，但在當時冰淇淋並不是家家戶戶都可以享受的美味，而是有錢人家獨有的享受。直到1851年的6月15日，美國巴爾的摩的牛奶商人Jacob Fussell開創了第一座冰淇淋工廠，冰淇淋終於正式變成量產商品，變成今日人人都可以享受的夏日必備甜品。
2.碳酸飲料之父-約瑟夫·普利斯特里
在這幾乎要烤死人的夏日中，來一杯冰冰涼涼的碳酸飲料是最適合不過。現代的人類可以享受到這迅速消暑的飲料，都是拜一位以化學為興趣的牧師─約瑟夫·普利斯特里所賜。約瑟夫·普利斯特里是氧氣的發現者，在氣體研究上有重大貢獻。大約在1767年，某次他到一家啤酒公司，將一杯水放在啤酒桶上，讓二氧化碳和氮氣溶入其中。之後他不小心嘗了一口，發現口感很好，就開心的將這樣的「碳酸水」分享給好友，並用一些化學方式製造二氧化碳融入水中，成了第一個製造出汽水的科學家。
3.比基尼之父-路易斯˙雷德
夏天人們最期待的，肯定就是陽光、海灘以及比基尼了。夏天除了嘴裡吃冰淇淋，當然眼睛也要吃點涼的，海邊的比基尼美女以及帥哥紛紛出門展現鍛鍊有成的身體，讓人就算到海邊不游泳也可以擁有美好的回憶。但你知道嗎？20世紀以前，女性的泳衣是非常保守的，甚至進入海邊前，還有海邊駐警人員嚴格測量女性泳裝的褲管長度。直到1946年，法國巴黎的一位工程師路易斯˙雷德發明了第一件三點式泳衣，並以原子彈試爆的「比基尼島」命名，希望這件服裝也可以受到爆炸式的歡迎。雖然比基尼在經過展示後風靡歐洲，但當時社會仍不太能接受這種服裝，反而還一度被教廷禁止，許多國家也明令禁止女性穿著，甚至逮捕穿著比基尼的女性。直到眾多女星，包括瑪莉蓮˙夢露等人開始頻繁穿著比基尼，比基尼才開始逐漸進入主流社會。而比基尼正式獲得社會的廣泛歡迎，則是等到007電影《第七號情報員》中穿著白色比基尼的龐德女郎出現，比基尼才終於引起世界熱潮，而我們現代人才可以享受海邊的清涼風景。
4.空調之父-威利斯˙開利
說到夏天最偉大的發明，絕對不能不提冷氣，這個世界要是沒有空調，能夠想像那是怎麼樣的世界嗎？1902年，美國工程師威利斯˙開利在水牛城鍛造公司擔任工程部門主管時，他們公司的一家大客戶，布魯克林的Sackett-Wilhelms印刷出版公司因為濕度以及溫度的影響，而無法印出正確的顏色，因此威利斯被要求解決這個問題。為了解決問題，威利斯聚集了一群工程師，研究如何讓空氣有效散熱吸熱，最後終於發明了世界上第一台空調，並且在之後取得專利，開了子公司「開利空調公司」專門製造冷氣。而威利斯˙開利也因為發明了冷氣，而被時代雜誌在1998年評選為「20世紀100位最具影響力人物」之一。
5.電學之父-麥可·法拉第
上面提了這麼多，但這一切如果沒有電，根本就只是空談。人類在西元前600年就開始研究電，但當時只是把電當成自然現象的一環來觀察。直到1800年亞歷山大˙伏特伯爵發明了第一個伏特電池，人類才開始正式研究電在生活中的運用。而眾所周知的電學之父─麥可·法拉第，雖然並沒有受過高等教育，但他發現了電磁感應，之後更依照他的理論，發明了發電機，為現代人類的方便生活奠下基石。
俗話說「飲水思源」，在享受便利的生活之餘，記得也要感謝前人的恩惠，隨時謹記方便的現代生活並不是憑空而來的喔！
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 華人圈10大美女林志玲屈居第2 第1名竟是「她」
- 友邦衛生部長不甩中國施壓 大力挺台參與WHA
- 生存遊戲槍 改過頭也會觸法
- 官員點名議員說讓售案！ 高市議員開心答詢
- 中搞掛德太陽能大廠 台廠也重傷
- 習近平賀電晚到1.5小時 中共說之前有人向北京告狀…
- 《中英對照讀新聞》Mom says a fidget spinner nearly killed her kid－媽媽說指尖陀螺差點害死她的孩子
- 金高恩人緣超好！男神偷偷捧場粉絲見面會
- 日治老屋改裝理髮店 古味十足
- 沒他就沒「賀歲帝」 這貴人比豬哥亮早走一步
- 「活當，不是死當」小英執政週年民調52.41分
- 顧客寄賣甩棍 二手店老闆遭送辦
- 怕不怕吳敦義 柯神回：怕有什麼用
- 被檢方搜索調查 環保公司易達銘、富奕達澄清
- 未獲邀WHA 張小月：台灣從不接受一中原則
- 竊賊Cosplay穿水電工背心 扯電線不專業露餡
- 吳習會？傳吳敦義拋時間點
- 自行車「輪」陷馬路縫隙 騎士彈飛送醫
- 更換公發手機門號》 軍方果斷處置 政府其他部門呢？
- 海軍盜賣軍艦用油案 3士官兵與4業者判刑
- 自由廣場》「台灣國民黨」元年
- 會考人數減 錄取分數可望下修
- 南韓驚現「蜘蛛女」 徒手攀爬555公尺大樓
- 建設?債留子孫? 美國考慮發50年期公債
- 國泰航空今宣布裁員600人 管理階層被砍25％
- 百年台酒拚變身 13座觀光酒廠再造
- 豬哥亮標靶藥丟馬桶 3個月壽命被沖掉
- 政治人物好感度 吳敦義18.8％敬陪末座
- 傳吳敦義拋時間點見習近平 徐永明諷「猴急」
- 「OST女王」白智英挺過小產 順利當上新手媽咪
- 〈旅遊的滋味〉巴斯讓人如飲醇醪
- 基隆海洋老鷹嘉年華 大木偶先亮相
- 曾陶鎔紅不讓 本季3個10轟都兄弟
- 中職》統一獅女孩主題日最終回 5月27、28日高雄熱鬧登場
- 防性侵再犯 藍委建議公布性侵犯名單及住處
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Chan Yung-jan, Martina Hingis take title in Rome
- NBA》綠衫軍3秒絕殺騎士 讓詹皇吞下一難堪紀錄
- 相撲場、步道整建 大溪中正公園「縮水」
- 愛到卡慘死！小三抓猴慘死 曳引車司機判賠
- 天不助自助 卓承齊10公里泳銀
標題：沒有這些怎麼活下去！跪謝這五個人拯救了我們的夏天
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email