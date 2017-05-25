雪貂睡姿太衝擊 網友：根本人類 （有片）

日本網友上傳家中雪貂的超衝擊睡姿，模樣惹人發笑。（網友guunondai授權提供）

2017-05-25 15:01

〔即時新聞／綜合報導〕雪貂模樣可愛、相當活潑好動，也是民眾拿來飼養的寵物選擇之一，日本就有一位網友家中一次養了3隻超萌雪貂，她將其中一隻的超豪邁睡姿PO上推特，連日來引起網友熱烈討論。

▲▼看這副不省人事的模樣，好想學他每天趴在那裡，什麼事都不用做喔T_T（網友guunondai授權提供）

日本網友「guunondai」家中飼養了北美雪貂三兄弟，分別是長男「ぐー助」、次男「のん太和」，還有老么「だい吉」，三兄弟常常黏在一起，不過老么的睡姿放鬆之餘不失霸氣，最近成為三貂當中的人氣王，畫面跨海傳到台灣來，有網友表示：「好想揉它的肚肚喔」、「我在家也都這樣」

▲超萌的雪貂三兄弟感情很好，常常膩在一起。（guunondai授權提供）

不過，面對家中寵物突如其來地爆紅，「guunondai」也上傳了一則推特表示，別看雪貂看起來萌萌的、很療癒，就以為要和牠們一起生活很簡單，其實要飼養雪貂，必須做好足夠的心理準備。

先別說飼養雪貂的費用不便宜，一般寵物貂的平均壽命約5~8年，並不算長，容易生病，飼主更得有負擔高額醫療費的覺悟，此外，牠們的好奇心超旺盛，不能常常待在籠子裡面，不然牠們可是會悶出病來的，而且雪貂還很喜歡藏匿物品，所以家裡東西不見可是常有的事情喔！

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