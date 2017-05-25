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雪貂睡姿太衝擊 網友：根本人類 （有片）
2017-05-25 15:01
日本網友上傳家中雪貂的超衝擊睡姿，模樣惹人發笑。（網友guunondai授權提供）
〔即時新聞／綜合報導〕雪貂模樣可愛、相當活潑好動，也是民眾拿來飼養的寵物選擇之一，日本就有一位網友家中一次養了3隻超萌雪貂，她將其中一隻的超豪邁睡姿PO上推特，連日來引起網友熱烈討論。
▲▼看這副不省人事的模樣，好想學他每天趴在那裡，什麼事都不用做喔T_T（網友guunondai授權提供）
日本網友「guunondai」家中飼養了北美雪貂三兄弟，分別是長男「ぐー助」、次男「のん太和」，還有老么「だい吉」，三兄弟常常黏在一起，不過老么的睡姿放鬆之餘不失霸氣，最近成為三貂當中的人氣王，畫面跨海傳到台灣來，有網友表示：「好想揉它的肚肚喔」、「我在家也都這樣」
▲超萌的雪貂三兄弟感情很好，常常膩在一起。（guunondai授權提供）
不過，面對家中寵物突如其來地爆紅，「guunondai」也上傳了一則推特表示，別看雪貂看起來萌萌的、很療癒，就以為要和牠們一起生活很簡單，其實要飼養雪貂，必須做好足夠的心理準備。
先別說飼養雪貂的費用不便宜，一般寵物貂的平均壽命約5~8年，並不算長，容易生病，飼主更得有負擔高額醫療費的覺悟，此外，牠們的好奇心超旺盛，不能常常待在籠子裡面，不然牠們可是會悶出病來的，而且雪貂還很喜歡藏匿物品，所以家裡東西不見可是常有的事情喔！
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イタチ部屋兼お父ちゃんの寝室を覗いたら三男がベッドで大の字で寝ていたのが衝撃だった今日の昼下がり。#フェレット pic.twitter.com/kC617z0Qp4— もっちり@三兄弟 （@guunondai） 5 May 2017
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