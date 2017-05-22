| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
墨西哥巴士翻下山谷 至少造成12死30傷 狂飆創近33個月新高 新台幣收30.052元
 首頁 > 生活

故宮展櫃鬆脫 廠商也看不出異常

9年前承包展櫃製作的廠商祐明公司總經理游振中表示，目前看起來鎖與展櫃的維護都很好，無法判斷為何會鬆脫，近期將會同日本的製造商再來檢視一次。（記者凌美雪攝）

2017-05-22  16:04

〔記者凌美雪／台北報導〕由於經過精密設計的展櫃鎖自動彈開實在太「異常」，故宮下午請9年前承包該展櫃的廠商祐明公司總經理游振中前往檢視，但游振中表示，從鎖具與展櫃本身看起來都沒有任何異常，實在無法判斷展櫃為何會自動彈開，因此，近期內將會同該展櫃的日本製造商再前往檢視一次。看看是否能為立委形容的「五二一」事件解密。

故宮方面也由安管室楊秀娟主任於現場示範說明了整個展櫃鬆脫與處理過程，因為展櫃第一時間鬆脫時只開了1個小縫，雖然中控室隨即收到異常顯示，但一時無法判斷是哪一個展櫃出問題，幸得現場3位參觀者馬上通知現場管理員，因此能及時處理並保護文物未受傷害。故宮院長林正儀表示，故宮已決定將展櫃的更新列為中長期的重要計畫中。

昨天晚間院方也針對所有展櫃進行「吸盤」測試，下午器物處人員也於現場做了示範說明。故宮表示，若展櫃老化或鎖具不牢靠，透過吸盤的吸力都可提前預知展櫃的勞固性。

相關影音

廣告
  • 器物處人員於現場做吸盤示範說明。（記者凌美雪攝）

    器物處人員於現場做吸盤示範說明。（記者凌美雪攝）

  • 安管室楊秀娟主任於現場示範說明了整個展櫃鬆脫與處理過程。（記者凌美雪攝）

    安管室楊秀娟主任於現場示範說明了整個展櫃鬆脫與處理過程。（記者凌美雪攝）

  • 三面銅鏡目前都正常展出中。（記者凌美雪攝）

    三面銅鏡目前都正常展出中。（記者凌美雪攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 故宮 故宮展櫃 林正儀
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧洋蔥煎鱈魚
涼拌菜✧紅油小黃瓜
好下飯！泰式椒麻雞
挑新鮮絲瓜看體型！
轉寄

標題：故宮展櫃鬆脫 廠商也看不出異常


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月22日‧星期一‧丁酉年四月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.