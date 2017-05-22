故宮展櫃鬆脫 廠商也看不出異常
2017-05-22 16:04
9年前承包展櫃製作的廠商祐明公司總經理游振中表示，目前看起來鎖與展櫃的維護都很好，無法判斷為何會鬆脫，近期將會同日本的製造商再來檢視一次。（記者凌美雪攝）
〔記者凌美雪／台北報導〕由於經過精密設計的展櫃鎖自動彈開實在太「異常」，故宮下午請9年前承包該展櫃的廠商祐明公司總經理游振中前往檢視，但游振中表示，從鎖具與展櫃本身看起來都沒有任何異常，實在無法判斷展櫃為何會自動彈開，因此，近期內將會同該展櫃的日本製造商再前往檢視一次。看看是否能為立委形容的「五二一」事件解密。
故宮方面也由安管室楊秀娟主任於現場示範說明了整個展櫃鬆脫與處理過程，因為展櫃第一時間鬆脫時只開了1個小縫，雖然中控室隨即收到異常顯示，但一時無法判斷是哪一個展櫃出問題，幸得現場3位參觀者馬上通知現場管理員，因此能及時處理並保護文物未受傷害。故宮院長林正儀表示，故宮已決定將展櫃的更新列為中長期的重要計畫中。
昨天晚間院方也針對所有展櫃進行「吸盤」測試，下午器物處人員也於現場做了示範說明。故宮表示，若展櫃老化或鎖具不牢靠，透過吸盤的吸力都可提前預知展櫃的勞固性。
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