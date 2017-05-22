妻連續27天跪求白沙屯媽祖 蔡姓巡官奇蹟甦醒

2017-05-22 15:40

〔記者張軒哲／台中報導〕媽祖庇佑！通霄警分局蔡姓巡官在今年白沙屯媽祖回鑾值勤中失去生命跡象，經2個半月的搶救與治療，蔡巡官清醒後採低溫療法治療，已能步行活動、寫字、簡單言語，目前返家休養，他22日親自寫下「謝謝大家的關心」，切蛋糕慶祝重生，蔡妻則說：「連續27天跪求白沙屯媽祖庇佑，丈夫能復原真是奇蹟！」

50歲蔡巡官住在彰化鹿港鎮，在2月26日凌晨因被同事發現昏到在分局樓梯間被送到光田醫院通霄分院急診，當時通霄分院院長李炳賢發現他心律不整，3月3日心臟內科醫師吳星輝檢查發現蔡巡官心臟衰竭，當下給予治療建議儘快至離家近的醫療院所治療，不料他3月9日執行白沙屯媽祖回鑾勤務時，突然感覺不適休克。

蔡巡官被同仁送達光田通霄分院時無生命跡象，急診救護團隊搶救約30分鐘後恢復心跳，送至光田大甲分院，期間心跳再停止，被救回送往加護病房治療，昏迷指數一路從3分進步8分，為讓腦部受損降低，會診神經外科評估低溫療法。

蔡巡官於3月29日奇蹟甦醒，且能聽從醫師指示讀報並與家人互動。吳星輝說，研判蔡巡官是因心肌病變致心跳停止就醫，像蔡巡官就嚴重到心律不整、心跳停止，他非常幸運能獲得適當的急救和醫療，不僅救回一命，目前心臟功能恢復。蔡巡官若持續復健，使受損的腦神經區神經連結加強，神經傳遞訊號加強，有機會能自理日常生活。

蔡妻說，丈夫在加護病房期間，明知他昏迷，仍每天傳LINE鼓勵他，自己連續27天至拱天宮跪求媽祖，出院後夫妻也兩度到白沙屯感謝媽祖。

通霄分局副分局長邱泰永說，蔡巡官從警30年，從彰化調到通霄一年多，原本今年中旬就要退休，他能康復出院，也讓集氣祝福的員警相當振奮。

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