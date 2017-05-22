機師遭爆料打瞌睡 機師工會：不應視為挾怨報復

2017-05-22 15:44

〔記者邱奕統／桃園報導〕台灣虎航機師被副駕駛爆料疑似在飛航途中打瞌睡，桃園市機師職業工會今發表聲明指出，民航局應儘速訂定管制性短暫休息的相關規定，而非著重在懲處，此外，副駕駛花費長達一年時間準備爆料的事件，台灣虎航也應深入了解背後是否有其他不滿因素，而非視為個人挾怨報復。

機師工會指出，國際上認為駕駛員臨時性的疲勞難以避免，即使是香港到台北的航班，機組人員從離家至返家整體出勤時間也長達八小時以上，所以國際民用航空組織ICAO訂有駕駛員在駕駛座上實施管制性休息的作業程序，法國、英國、加拿大民航局也都已訂有駕駛座上管制性休息的配套措施，但台灣目前並無相關規定。

機師工會表示，民航局應利用此一案件，重新檢討相關規定，徹底解決空勤組員疲勞問題，因為合法派遣不代表是人性派遣，組員更不是機械，開關一關就馬上進入休眠。

機師工會說，這起事件，副駕駛花費長達一年時間準備爆料，面對正駕駛疲勞狀況採取的是拍照、攝影而非提醒支援，工會覺得遺憾，但也期盼虎航能進一步深入了解、檢討副駕駛的爆料背後是否有管理系統上的原因。