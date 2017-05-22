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疑卡漁網遭斷尾 瓶鼻海豚死在三仙台礁岩

三仙台海岸一隻瓶鼻海豚死亡，尾鰭有平整切口。（記者黃明堂翻攝）

2017-05-22  15:30

〔記者黃明堂／台東報導〕昨（21）日上午在三仙台東北側礁岩上驚見1隻已死亡的海豚，牠的尾鰭遭平整切除，中華鯨豚協會依圖研判死亡海豚為常見的瓶鼻海豚，有可能因尾部卡住海上作業船隻的漁網，漁民為順利取回漁網，將牠斷尾取網，今天派人到台東將豚體帶回台北，進行後續處理。

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處對此表示痛心，依野生動物保育法第41條，未經許可獵捕、宰殺保育類野生動物者，可處6月以上5年以下有期徒刑，得併科20萬元以上100萬元以下罰金。東管處呼籲民眾保護生態，共同愛護海洋資源。

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