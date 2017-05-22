全國身心障礙甄試 明道特教生拚到榜首
2017-05-22 15:20
〔記者何宗翰／烏日報導〕全國身心障礙甄試日前放榜，明道中學的特殊教育學生邱煒驊拿下「全國電機與電子群資電類自閉症組」的榜首，錄取上第一志願國立虎尾科技大學的資訊工程系。邱煒驊自認：「我很在意投入時間和成效間的關係，如果成績不如預期，我會很沮喪。」很意外能夠考取榜首。
邱煒驊說，就讀明道高職部一年級時，便以「考統測」的標準自我要求，他認為國文考科的涵蓋範圍廣，不僅需要大量記憶，也考驗語文理解能力，因此他勤練大量的閱讀測驗題，從練習中找到語感，其他專業科目也下足功夫閱讀、理解、記憶、複習。
自我要求高的他也學會面對失落情緒：「嘗試轉移注意力，跳脫當下的挫折感！」
另外，明道學生陳映廷、黃睿得這次也分別獲得「全國設計群聽覺障礙組」、「全國餐旅群其他障礙組」前三名的好成績。
考取國立虎尾科技大學多媒體設計系的陳映廷說，身為重度聽覺障礙學生，課堂聽講若無法了解，會請老師寫板書，並和同學借筆記補足；考科準備上，每日花3小時準備專業科目的筆試和繪畫實作。未來希望在電腦繪圖領域持續耕耘，一圓自己的繪畫夢。
考取國立勤益科技大學休閒產業管理系的黃睿得，國中時罹患腦癌，抗癌成功後免疫力仍較常人弱，容易疲憊和感冒，但他仍堅強樂觀，透過走路、游泳增強體力。未來希望成為葡萄酒師，已通過日文N5檢定、飲料調製丙級檢定。黃睿得說，克服生命中的挫折需要一顆努力、堅韌的心，會繼續加強語文，深入學習葡萄酒的相關知識。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 日本驚見台女奧客 怒嗆店員「不要廢話、妳滾」
- 故宮展櫃異常開門錄影畫面曝光
- 三芝源興居屋頂塌陷一大塊 遊客驚：總統故居怎變這樣
- 疫病》今年首例！ 高雄中年男性染日本腦炎
- 透過視訊智慧教室 台灣北東南3小學跨校共學
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 華人圈10大美女林志玲屈居第2 第1名竟是「她」
- 友邦衛生部長不甩中國施壓 大力挺台參與WHA
- 〈愛情軍師團〉5月徵文啟事
- 買海產竟是買毒暗語 警破市價600萬海洛因
- （影音）豬哥亮跑路受恩都記得 楊秋興嘆「早點復出更好」
- 維納斯的呢喃（5／22～5／28）
- MLB》比照邦茲辦理 大都會教頭：滿壘也願保送楚奧特
- 文在寅上任11天 北韓2度搗彈
- 防銀樓洗賄 買賣金條須登記
- 沒他就沒「賀歲帝」 這貴人比豬哥亮早走一步
- 「活當，不是死當」小英執政週年民調52.41分
- 蔡阿嘎傻眼！天兵妻遊日掉iPhone 這次竟把這個丟了
- MLB》連兩場被打爆 紐媒指田中將大陷入危機（影音）
- 吳敦義當選 府：期待共同推動改革
- 憂台泥代燒生變 花蓮垃圾減量迫切
- 吵架嗆罵「哭爸」 法官：不算侮辱
- 「衛武營童樂節」熱賣 追加3場次
- 安倍想修憲 首度提出要自民黨年內提案
- 日職》羅德王牌歸位 明天先發不是陳冠宇
- 暖化冰層融解 南極遭苔蘚攻城掠地
- NBA》詹皇寫58場最差得分 連續30分紀錄中斷
- NBA》模仿馬刺跌倒動作 勇士菜鳥被球迷痛譙（影音）
- 海軍盜賣軍艦用油案 3士官兵與4業者判刑
- 吳郝選後首見 高呼團結拚大選
- 去辛巴威獵大象 男遭被射殺大象壓死
- 賭博網站 2週吸金上億
- 中國函告各國阻我參與WHA 府：無法認同也不會接受
- MLB》小史7.2局11K把關 國民主場擒勇士止四連敗（影音）
- 處理交通事故 好像在挑女婿
- 諜對諜！中防諜教育 注意美男計
- 娛樂觀眾146年 玲玲馬戲團謝幕
- MLB》生涯對老虎7戰全勝 達比修化身現代「武松」（影音）
- 盜壘王改練跑步 嘉義國小生全國田徑賽摘2金
- 解除蔣砲 廖文揚10K超級秀
- 〈熱門族群〉首季淡季不淡 網通股Q2要更旺
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Chan Yung-jan, Martina Hingis take title in Rome
- NBA》老巴開釋：詹皇再一冠地位追上Kobe
- 總統府秘書長交接 吳釗燮接任
- Angelababy設計 美圖T8限量黑登台開賣
- 書劍集》就是政府的場子
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：全國身心障礙甄試 明道特教生拚到榜首
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分