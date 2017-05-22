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紅樹林往淡海新市鎮輕軌系統 環差初審通過

紅樹林往淡海新市鎮輕軌系統，環差初審今天通過。圖為淡海輕軌車廂在淡海新市鎮工區亮相。（資料照，記者李雅雯攝）

2017-05-22  15:26

〔記者陳炳宏／台北報導〕銜接捷運紅樹林站到淡海新市鎮的淡海輕軌運輸系統（原淡水捷運延伸線工程）今天進行環差分析報告，開發單位新北市捷運工程局採納文化局審查結論，B07站至B08站間線型調整後，路線將北移6.8公尺，並將採高架減輕對遺跡的影響，最後專案小組建議修正通過，預計下個月送交環評大會。

開發單位表示，如果一切順利的話，預計107年底通車，初期運量可達4萬人次，可舒緩淡海新市鎮到台北捷運系統的交通壅塞情形。

新北市政府捷運工程局規劃的淡海輕軌運輸系統，第一期工程共14座車站，分別為綠山線「紅樹林站」、「竿蓁林站」、「淡金鄧公站」、「淡江大學站」、「淡金北新站（北投子）」、「新市一路站」、「淡水行政中心站」、「濱海義山站」、「濱海沙崙站」、「淡海新市鎮站」、「崁頂站」共11站及藍海線「淡水漁人碼頭站」、「沙崙站」、「台北海洋學院站」等3站。

專案小組決議中也請開發單位須補充修正部分內容，包括機場土地西南側與鄰近農地相容性說明，並增加B06車站停車空間的透水鋪面規劃。

開發單位表示，行政院核定淡海輕軌運輸系統全線完工日期為116年，此次通過為一期工程的環差分析，包括綠山線全部與藍海線一部分，主要是銜接淡海新市鎮與紅樹林站，預計107年年底完工，完工後可紓解淡海新市鎮銜接台北捷運系統的交通瓶頸，初期可提供4萬人次的運輸量，目標年則是在130年，屆時預估可提供每天8萬人次運輸量。

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