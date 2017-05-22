正興村原住民 用陶甕燒錄家族及部落歷史

正興村陶甕開展，縣長黃健庭（後排中）及金峰鄉長宋賢一（後排左二）與作者們合影。（記者黃明堂攝）

2017-05-22 15:25

〔記者黃明堂／台東報導〕爸爸狩獵的英姿、媽媽慈祥的面容，還有出草的獵人頭文化…，都「燒錄」在陶甕上，金峰鄉族人用陶甕寫歷史，記錄家族與部落的故事與生活百態。

台東縣文化處今天起在台東市區的中華會館舉辦正興村陶甕村主題展，參展作者大都是老人家，擁有老練的製甕技術，有的展品還是從床鋪底下挖出來的傳家寶，還帶著蛛絑絲陪同展覽。

這次參展的藝術家包括女頭目宋林美妹在內，還有曾金枝、沙桂花、歐銀花、歐春妃、麥承山、宋賢次、鄭振興、葉秋妹等排灣及魯凱族人，還有東華大學副教授王昱心。

陶甕是排灣及魯凱族常見器物，作為祭祀器物、婚嫁聘禮、釀酒及其它生活器具。正興村從1995年開始推動傳統陶藝研習，老一輩學習做陶甕，把他們知道的文史記錄在甕裡。

縣長黃健庭今天開展並且觀展，由老人家解說作品。金峰鄉長宋賢一的母親宋林美妹指著一只陶甕上有女人面容，她說，這是「媽媽」。宋賢一說，沒看過祖母本人，陶甕上的慈祥面容將代代相傳。

同樣是甕上的人臉，另一個由曾金枝創作的則是「出草」，記錄著以前的祖先獵人頭後，將人印在甕上留存。

也有人將父親狩獵英姿，或自己從平民變公主的往事烙在甕上，麥承山則將族譜寫在甕上。有的甕寫下族人上山取水的克苦生活，也有人記錄八八水災的苦難。