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醫訊》日本腦炎又來了！ 高雄今年首例在…

2017-05-22  14:54

〔記者洪定宏／高雄報導〕每年5至10月是日本腦炎流行期，高雄今年首例個案為50歲男性，他住湖內區，在路竹區的汽車零件工廠上班，因工作地點附近有2處豬舍等高風險環境，衛生局研判為疑似感染地點，已展開防治作業。

衛生局指出，患者於5月11日因單腳無力，前往台南新樓醫院治療，隔天陸續出現雙腳無力、解尿困難、發燒等症狀；16日症狀加劇，轉至台南成功大學附設醫院，18日通報為日本腦炎疑似個案，22日疾管署判定感染日本腦炎；患者目前意識清楚、仍住院中。

衛生局表示，患者活動地點以住家及工作地為主，但因路竹區工作地點附近有2處豬舍等高風險環境，研判為疑似感染地點，已採取捕蚊掛燈等各項防治工作。

日本腦炎病媒蚊主要孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠，叮咬人的吸血高峰為黃昏與黎明時段，豬為病毒的主要宿主；每年5至10月為流行季節，感染者大多無症狀，少部分會頭痛、發燒或無菌性腦膜炎，嚴重者可能出現急性腦炎、神經性後遺症，甚至死亡，接種疫苗為有效的預防方法。

衛生局呼籲家有年滿1歲3個月的小朋友，務必儘速接種疫苗；成人若因工作或住家環境有感染之虞，也可自費施打疫苗。

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  • 高雄今年首例日本腦炎個案，疑似在路竹區被感染。（圖擷取自GOOGLE地圖）

    高雄今年首例日本腦炎個案，疑似在路竹區被感染。（圖擷取自GOOGLE地圖）

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