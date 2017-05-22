疫病》今年首例！ 高雄中年男性染日本腦炎

2017-05-22 14:48

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署公布今年首例日本腦炎，為一名高雄市50歲男性，5月11日開始出現肢體無力、發燒及解尿困難至醫院就醫，5月16日症狀惡化併意識改變轉醫學中心收治、5月18日通報，並於今日經檢驗確認為日本腦炎，目前個案意識恢復住院治療中。

疾管署表示，經衛生單位調查，該名個案近期無旅遊史，平日活動地點以湖內區住家，以及路竹區汽車零件工廠的工作地為主，其中，工作地附近有2處豬舍，研判為可能感染地。

台灣日本腦炎流行季集中在每年5月至10月，6至7月為流行高峰，傳播病媒蚊以三斑家蚊為主，經常孳生於水稻田、池塘與灌溉溝渠等處，吸血高峰為黃昏與黎明時段。

根據疾管署監測資料顯示，今年共1例日本腦炎；2012至2016年確定病例數則分別為32、16、18、30、23例。

疾管署提醒，民眾應儘量避免於病媒蚊吸血高峰時段，在豬舍、其他動物畜舍或病媒蚊孳生地點等高風險環境附近活動，若無法避免，則須穿著淺色長袖衣褲，並於身體裸露處使用防蚊藥劑，避免遭叮咬而感染。