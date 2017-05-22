大巨蛋移樹爭議再起 柯P：就照SOP走

台北市長柯文哲今下午出席模範生表揚大會，對遠雄移樹爭議，柯說，反正有SOP就照SOP走就好了。（記者張議晨攝）

2017-05-22 15:12

〔記者張議晨／台北報導〕北市府同意遠雄進行移樹前的斷根作業，引發護樹團體不滿，市長柯文哲今上午於議會專案報告時，也遭台北市議員李慶鋒質詢此事。對此，柯今下午出席北市公私立國民小學模範生表揚大會時表示，以前樹一移就會死掉，現在斷根只是預備動作，並不代表現在就要移，即使要移也是明年1、2月的事。柯還說，「反正有SOP，就照SOP走就好了」。

媒體追問柯，當時為何會同意遠雄斷根，柯文哲說，移樹細節講起來很複雜，按照標準SOP，先選季節斷根，再選適當時機搬離，現在只是做預備動作，沒說現在就要移樹。

柯文哲說，現在如果不斷根，到時候（指明年）也不能移，因為要提早斷根，明年把樹移走時種下去才會活，如果移樹時直接把根剪斷，樹移走就會「死翹翹」。