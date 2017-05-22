| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
曼谷醫院傳爆炸24傷 警方尋獲炸彈碎片
 首頁 > 生活

大巨蛋移樹爭議再起 柯P：就照SOP走

台北市長柯文哲今下午出席模範生表揚大會，對遠雄移樹爭議，柯說，反正有SOP就照SOP走就好了。（記者張議晨攝）

2017-05-22  15:12

〔記者張議晨／台北報導〕北市府同意遠雄進行移樹前的斷根作業，引發護樹團體不滿，市長柯文哲今上午於議會專案報告時，也遭台北市議員李慶鋒質詢此事。對此，柯今下午出席北市公私立國民小學模範生表揚大會時表示，以前樹一移就會死掉，現在斷根只是預備動作，並不代表現在就要移，即使要移也是明年1、2月的事。柯還說，「反正有SOP，就照SOP走就好了」。

媒體追問柯，當時為何會同意遠雄斷根，柯文哲說，移樹細節講起來很複雜，按照標準SOP，先選季節斷根，再選適當時機搬離，現在只是做預備動作，沒說現在就要移樹。

柯文哲說，現在如果不斷根，到時候（指明年）也不能移，因為要提早斷根，明年把樹移走時種下去才會活，如果移樹時直接把根剪斷，樹移走就會「死翹翹」。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 大巨蛋 柯文哲 移樹
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧洋蔥煎鱈魚
涼拌菜✧紅油小黃瓜
好下飯！泰式椒麻雞
挑新鮮絲瓜看體型！
轉寄

標題：大巨蛋移樹爭議再起 柯P：就照SOP走


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月22日‧星期一‧丁酉年四月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.