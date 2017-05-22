噁！奧客超商借廁所被拒 竟「邊走邊拉屎」

2017-05-22 15:06

〔即時新聞／綜合報導〕超商店員工作內容包山包海，沒想到現在還要清大便。1名網友於「靠北全家」臉書粉專表示，值班時，客人想借廁所遭拒，竟疑似忍不住「邊走邊拉屎」，讓他超崩潰！

原PO指出，有名中年男子走進店內借廁所，但礙於洗手間在內場，不方便借，所以跟他說沒有，「隨後他就跟我微笑一下，走出店門」。不料，卻是噩夢的開始。

原PO提到，起初不疑有他，後來才發現，「地上怎麼黃黃的」、「後來用餘光看到更多黃黃的」，嚇得怒吼，「怎麼有人可以邊走邊拉屎，然後還可以假裝沒事啊」，接著無奈地說，「老娘我真的覺得之前的奧客，根本“a piece of shit”」。

從照片中可見，地上有幾處看似泥土的「髒汙」，但仔細一瞧卻驚見，那其實是沿路步行留下的糞便，不只一小坨，還有一整條！網友調侃，「看來他的小菊花已經到了極限」；還有人批，「惡爛無極限」；也有人好奇，「這穿長褲、短褲，怎麼出來的」；另有人緩頰，「他還會問，我想他也不是故意的吧」，不過隨即被打臉，「不是故意也要清乾淨」。