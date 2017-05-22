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一人一顆種子 師生總動員喚回失去的森林

一人一顆種子，種回那年失去的森林。（記者蔡清華攝）

2017-05-22  14:29

〔記者蔡清華／高雄報導〕去年莫蘭蒂、梅姬雙颱造成高雄大學校園1,281棵路樹全倒、重創校園綠木，今年校方發動師生參與苗木認養、翻土播種，且種子都來自校內台灣欒樹、阿勃勒、雨豆等樹種，希望眾志成城喚回那年失去的那座森林。

迎接聯合國「522生物多樣性國際日」，高雄大學推出「永續週」系列活動，環安衛中心校聘專員陳又菁表示，主要活動包括「心裡有樹」、「君子愛材」，兩者「教材」均取自去年9月，因莫蘭蒂、梅姬兩颱風重創的校園路樹，諸如雨豆、台灣欒、火焰木、桃花心木、樟木、華盛頓椰子等。

當時依損傷程度分兩類，攔腰折斷、回天乏術的路樹集中放置，待陰乾後成為「心裡有樹」課程，DIY原木杯墊的教材，以質地堅硬的桃花心木為主。

另一類全倒或半倒則扶正救治，經近1年照料仍罔效枯萎，剷除新種前舉辦「君子愛材」，開放師生民眾索取，其中以樟木、桃花心木最為搶手，開放登記隨即額滿。

陳又菁指出，校方除了持續復原外，也利用永續週機會，號召師生民眾參與苗木認養、翻土播種，且種子都來自校內台灣欒樹、阿勃勒、雨豆等樹種，既省錢也格外有意義。

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  • 去年伏倒枯木化成紀念杯墊。（記者蔡清華翻攝）

    去年伏倒枯木化成紀念杯墊。（記者蔡清華翻攝）

  • 號召全校師生動員植樹。（記者蔡清華翻攝）

    號召全校師生動員植樹。（記者蔡清華翻攝）

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