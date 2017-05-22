暑假育樂營逾千梯次 新北即起開放報名

新北市府推出考古營、消防營、CSI偵探體驗營等，還有廣受親子歡迎的夜宿博物館體驗營，相聲名家馮翊綱（中）也受邀指導營隊課程。（記者張安蕎攝）

2017-05-22 14:21

〔記者張安蕎／新北報導〕煩惱暑假孩子何處去嗎？新北市府推出考古營、消防營、CSI偵探體驗營等，還有廣受親子歡迎的夜宿博物館體驗營，並建置「新北市中小學暑期營隊資訊整合平台」，整合多達逾1000個梯次營隊活動，提供超過3萬人次參加機會，供學子們享受充滿收穫的暑假，即日起陸續開放報名。

由教育局規劃的校園育樂營活動，包括「創意機器人」營隊，學生可透過簡易程式讓機器人執行有趣任務；「趣味遊戲設計」則讓學生以軟體設計專屬遊戲；「祖孫動健康，幸福好時光」營隊，則開放祖孫一起參加，透過寓教於樂的手作與活動課程，增進情感；英速育樂營及雙語營隊是由外籍教師授課，讓學童不用出國，就能體驗異國文化。

警察局舉辦「CSI偵探體驗營」，包含指紋、DNA、槍彈、測謊及防身術等教學，衛生局辦理「小神農-用藥安全」，包含製作防蚊香包、健康茶、經絡刮痧與推拿穴道按摩等，稅捐稽徵處舉辦免費的租稅戲劇研習營；高灘處舉辦「小小濕地達人夏令營」，帶孩子到野外培養觀察力。

文化局推出的「全國巡迴文藝營」將邀請馮翊綱等重量級師資授課；「府中15動畫學院」讓小朋友化身小小動畫師與配音員；淡水古蹟博物館、鶯歌陶瓷博物館等各文化館舍也都推出豐富營隊，市立圖書館多達十個分館也分別舉辦閱讀、戲劇等營隊。

市府今天舉辦記者會宣傳，榮獲疊杯世界冠軍的北大高中學生楊筑鈞現身一展高超手藝，她推薦疊杯營隊，可在短暫的訓練下，大幅提升專注力及手眼協調，既有趣又有助於學業，副市長侯友宜也在外籍教師指導下，體驗「拓克任務英語育樂營」，以棉花糖、義大利麵等孩童喜愛的食材，邊玩遊戲邊學英文，達到「大人放心，小孩開心」的親子雙贏。