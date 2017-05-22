挺同星媽為「性平教育」衝校長室 網友讚好、求校名...
2017-05-22 14:25
女星丁寧近年來為挺婚姻平權不遺餘力。（圖擷取自「丁寧 Ding Ning」臉書頁）
〔即時新聞／綜合報導〕女明星丁寧育有一兒一女，目前還懷有第三胎，經常公開力挺婚姻平權以及性平教育的她，為了確保兒女就讀的學校施以的教育方向與她的理念一致，她去拜訪了一位校長，並且詢問校長「三件事」。
丁寧在臉書上PO文表示：「我是隨時準備可以轉學的母親。這星期去拜訪一位校長，請教一下他們學校對某些事情的態度。我只問了三件事。體育課有幾堂，學校重視嗎？學校在乎孩子的分數嗎？性平教育有沒有落實執行？是由哪一課老師來教？答案讓我很滿意，性平教育也會邀請校外的專業人士根據孩子的年齡用不同方式來說明。」
此外，她也寫下自己之所以力挺同志以及同婚的原因。丁寧指出：「有人問我為什麼這麼支持同志與挺同婚。其實我只有兩個理由。1.尊重，尊重跟我們不同的人，他們也工作也納稅，當然有權享受我有的權利。而尊重本身就是愛的呈現。2.我不會知道我的孩子長大後會不會是同志。所以，我要先站出來替他們爭取權益。」
她解釋，「如果我的孩子是同志，他們會知道我有多愛他，我要站在他前面保護他。如果他們不是同志，會佩服他母親為了別人的權益奮戰，而他們會傳承我的精神，繼續做對的事」。並且強調，「生命很短很快，我們做的任何一個決定都要去思考到是出自我們的恐懼還是勇氣。恐懼不會帶給你力量，只會讓你活在恐懼裏。如果你恐懼害怕，就去看清楚你在怕什麼鬼，看清了，力量就來了。」
她的教育理念讓網友們讚好，更有人留言表示，想知道學校名稱。
丁寧在臉書上分享自己選擇小孩學校時的標準，並且寫下自己挺同的原因。（圖擷取自「丁寧 Ding Ning」臉書頁）
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