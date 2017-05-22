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給毛孩子的庇護所 台東動物收容中心升級

台東縣動物收容中心歡慶啟用。（記者張存薇攝）

2017-05-22  14:25

〔記者張存薇／台東報導〕給毛孩子更安穩的庇護所！台東縣動物收容中心暨動物保護教育中心今天啟用，有別於舊收容中心一格一格的鐵籠，新中心設有中、大型犬戶外活動空間，讓毛孩子們可以快樂奔跑。

縣長黃健庭、議長饒慶鈴今天聯合為動物收容中心啟用，黃健庭指出，立法院在民國104年修訂動物保護法，自今年2月6日起取消12天「可人道」處理規定，再加上原有中心空間不足、老舊，因此2年前就開始預做準備，爭取到1600萬元補助，再加上縣自籌400萬元，新建新的收容中心。

新的收容中心樓地板面積為617.65平方公尺，空間配置包括收容犬、貓動物舍、絕育室及防疫物資貯存室等，黃健庭進一步表示，2樓設有動物保護教育中心，可以帶領更多民眾理解動部保護理念。

黃健庭呼籲，犬貓不應該流浪，也不應該長住收容中心，希望民眾不要任意棄養犬貓，台東有信心做到「零撲殺」！

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  • 新的收容中心有犬隻户外空活動空間。（記者張存薇攝）

    新的收容中心有犬隻户外空活動空間。（記者張存薇攝）

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