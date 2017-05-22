驚！嘉義高鐵站大廳故宮展櫃有蒼蠅屍體

嘉義高鐵站大廳故宮展櫃內有蒼蠅屍體。（記者蔡宗勳攝）

2017-05-22 14:06

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕莫非蒼蠅為了鑑賞故宮文物，竟情願賠上生命。

正在嘉義高鐵站大廳展出的故宮「打開亞洲之門」，真品價值11億元的「鬥彩雞缸杯」玻璃展覽櫃內，被眼尖的旅客發現有蒼蠅屍體。

「打開亞洲之門」4月24日起在高鐵嘉義站大廳展出，故宮南院將館藏文物以複製品的形式在此展示，展出的精品有清代「職貢圖」，高麗時代「青瓷瓜形水柱」、「生命之樹紋繪染掛飾」、伊斯蘭玉雕工藝「瓜瓣杯」及「鬥彩雞缸杯」等。

陳姓旅客今天上午佇足觀賞時，卻在「鬥彩雞缸杯」玻璃展示櫃內發現一隻已經明顯死亡的蒼蠅，想不透密不通風的玻璃櫃竟會有蒼蠅飛進去，打趣說「莫非蒼蠅識破複製品而想不開」。