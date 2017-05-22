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老農轉行種無毒美濃瓜 搶攻禮品市場

林素真一株只留一顆美濃瓜，品質優，回客率幾乎百分百。（記者林國賢攝）

2017-05-22  14:15

〔記者林國賢／雲林報導〕60多歲林內鄉老農林素真3年前在兒子勸說下，結束種20多年木瓜，改種溫室美濃瓜，每株只留1顆，每顆均價可賣到百元，搶攻高端水果禮盒市場。

林素真說，她原本種植木瓜，收成與收入都相當穩定，3年前原本從事科技業的兒子體恤她與老公年紀漸長，決定返鄉接手果園，並說服他們放棄以慣性農法種植木瓜，改種溫室無毒美濃瓜，保護身體與土壤免於農藥毒害。

林素真指出，兒子這2年都會回家幫忙整理果園，陪著他們耕作，他們也在兒子建議下，每株只留1顆果實，每顆都重1台斤以上，搶攻高端市場，是一般美濃2倍，且甜度都在17、8度，清甜好吃，回客率幾達百分百，不怕賣不出去。

林內鄉長張維崢表示，雲林是農業大縣，最怕菜金菜土，公所與農會這幾年積極鼓勵農民朝精緻化、品牌化，提升農業收益，成果已逐漸顯現。

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  • 林素真從慣性農法改行投入無毒種植美濃瓜，搶攻高端市場。（記者林國賢攝）

    林素真從慣性農法改行投入無毒種植美濃瓜，搶攻高端市場。（記者林國賢攝）

  • 林內公所力推精緻科技農耕，提升農業經濟。（記者林國賢攝）

    林內公所力推精緻科技農耕，提升農業經濟。（記者林國賢攝）

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