住家裝飾復古門窗 回憶童年的古早北港

劉玉鳯在牆上釘製不少假的門窗，營造復古氣息。（記者陳燦坤攝）

2017-05-22 14:00

〔記者陳燦坤／雲林報導〕北港民眾劉玉鳯新添購的屋子有不少門窗，卻都是裝飾用，劉玉鳯想找回小時候中山路繁華的記憶，便雇工運用老屋子拆下的木料，牆上裝釘復古風的門窗，但老屋留下防空洞卻是真的。

走進劉玉鳯剛整修好的老屋子，許多民眾還一度誤以為是拍攝一九四0年代的片場，牆上掛著「三民主義統一中國」標語，牆上置物架的真空管音樂播放黑膠唱片老歌，客廳門、窗也是復古造型，卻打不開，原來是屋主劉玉鳯想找回童年回憶，刻意將客廳佈置成懷舊氣息。

劉玉鳯認為這條中山路不僅蘊藏北港記憶，還有不少有趣的故事也繼續在中山路兩側的屋子流傳，如同這棟已經60年的老屋子，尚保留一個防空洞，見證了當時的大環境局勢。