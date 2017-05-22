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武荖坑風景區旁設殯葬區？ 自救會拉布條抗議

蘇澳鎮公所計畫在武荖坑風景區旁設置殯葬區，自救會今天到鎮代會拉白布條抗議。（記者江志雄攝）

2017-05-22  13:30

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣蘇澳鎮公所計畫在武荖坑風景區旁設置生命園區殯葬設施，附近居民成立自救會反對，近百名抗議群眾今天到蘇澳鎮代會拉白布條陳情，高喊「搶救武荖坑，反對殯葬區」；蘇澳鎮長陳金麟允諾持續溝通。

宜蘭縣政府經營管理的武荖坑風景區，曾是宜蘭綠色博覽會活動場地，也是國內著名露營區，蘇澳鎮新的殯葬設施，可能落腳在與風景區一水之隔的武荖坑九股段，引起反彈聲浪，蘇澳鎮新城里長陳樹福、社區理事長吳錦惠等人，到蘇澳鎮代會陳抗，由主席張正義接下陳情書。

自救會成員李明哲說，武荖坑定位為生態環境教育中心，周邊栽種大片茶樹，在殯葬一元化潮流下，蘇澳鎮生命園區不可能不設火化場，焚燒產生的灰燼，若飄落武荖坑風景區、茶樹上，不僅會嚇跑遊客，武荖坑茶還有誰敢喝？居民不反對殯葬設施，武荖坑九股段真的不合適，請鎮公所另外選址。

陳金麟回應，蘇澳鎮生命園區新建地點，鎮公所提出五處供評選，規劃公司及地方意見領袖討論後，屬意武荖坑九股段，此處屬於鎮有殯葬用地，周邊住戶不多，又有獨立進出道路，不影響武荖坑風景區與茶園，全案仍在評估階段，鎮公所會聽取各方意見慎重選址。

相關影音

自救會成員群情激憤。（記者江志雄攝）

蘇澳鎮代會主席張正義（左）接下陳情書。（記者江志雄攝）

蘇澳鎮生命園區預定地。（記者江志雄攝）

武荖坑風景區是國內著名的露營區。（記者江志雄攝）

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相關關鍵字： 抗議 武荖坑風景區 殯葬區 自救會
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