連鎖藥局總裁回饋母校 每年贊助75萬元提攜學弟妹..

2017-05-22 13:26

〔記者吳俊鋒／台南報導〕在中部地區擔任連鎖藥局總裁的林殿上，畢業於嘉南藥理大學，他今天與母校簽約合作，每年贊助75萬元獎學金，協助人才培育工作，並開放優先實習、就業的機會，未來將再加倍回饋，提攜學弟妹。

這場產學合作的結盟儀式在嘉藥舉行，擁有24家連鎖藥局的林殿上專程出席，與校長陳銘田共同簽署，除了獎學金的捐贈之外，對於有意開業者也承諾有條件地給予資助。

林殿上致詞時再度釋放利多，贊助部分，未來金額將再加倍，提高到每年150萬元，希望能造福更多優秀的學弟妹，以實質的行動，支持母校培育人才。

出身台中的林殿上，少時因家境清寒，失學到西藥房打工，後來靠著自己的毅力，中年持續進修，48歲從嘉藥畢業，並考取藥師資格，事業也有所成就，因此決定回饋。

陳銘田說，其實104年嘉藥推動「社區藥局藥事照護產業學分學程」時，林殿上就贊助了30萬元，並號召藥局業師到校協同教學，提供優先實習與就業媒合的機會，期間的住宿費一律全免，相當照顧母校子弟。