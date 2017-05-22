10元粽做公益 台糖嘉惠弱勢家庭

2017-05-22 13:25

〔記者陳燦坤／雲林報導〕台灣最便宜的粽子在這裡，台糖北港量販店不惜成本，推出每個10元的花生豬肉粽，雖然豬肉是台糖自行生產，因各種食材紛紛漲價，台糖北港量販店是賣一個賠一個，但希望可以嘉惠弱勢家庭。

北港量販店自今日起推出10元花生豬肉粽，一上巿立即有不少消費者詢問，因坊間同樣110公克的粽子至少30元，部分消費者曾懷疑是不是開玩笑，北港量販店解釋主要食材豬肉是台糖自產成本可以壓低，但其他食材如糯米、花生及粽葉等上漲幅度最高達3成，所以北港量販店一個10元粽成本至少15元。

儘管粽子是賣一個賠一個，但北港量販店希望弱勢家庭可以開心過端午節，將10元粽當成是做公益，這批粽子訂製約2千顆，賣完將不再追加。