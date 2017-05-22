若乖乖服藥 醫師：豬哥亮可多活2、3個月

梁金銅透露，豬哥亮經常擅自將藥量減半，或是直接丟馬桶，未能聽從醫囑，呼籲大腸癌患者應該好好接受治療，存活率仍高。（資料照，記者王文麟攝）

2017-05-22 13:24

〔記者林惠琴／台北報導〕綜藝天王豬哥亮日前因大腸癌病逝，其主治醫師、台大醫院外科部副主任梁金銅透露，豬哥亮經常擅自將藥量減半，或是直接丟馬桶，未能聽從醫囑，呼籲大腸癌患者應該好好接受治療，存活率仍高。

梁金銅表示，豬哥亮生前住院最後階段，開立標靶藥物提供治療，但豬哥亮罹癌後求神問卜拿不定主意，個人信仰堅定，每次巡房時叮嚀要每天吃4顆藥，結果經常只吃2顆，甚至將藥丟進馬桶，直言若是乖乖聽從醫囑服藥，應該可以多活2、3個月。

像是一名70歲的王奶奶，4年前因為血便與腹痛就醫，確診為大腸癌第三期，手術切除腫瘤後不到一年復發，且已轉移至肺臟與肝臟，但在醫師評估建議下，服用口服標靶藥物治療，目前腫瘤已經逐漸減少，病情也獲得控制。

梁金銅指出，大腸癌早期發現，即使是第二期的患者，只要好好治療，5年存活率也可以到8成，提醒民眾平時應該少吃紅肉、過度烹調的食物，並且多運動，中老年人族群更要定期篩檢，早期發現、早期治療。