漢光33演習首日 大批戰機降落佳山保存戰力

幻象2000戰機掛載實彈緊急降落佳山基地。（記者游太郎攝）

2017-05-22 13:23

〔記者游太郎／花蓮報導〕國軍年度重大演訓「漢光33號」演習首日，演練科目以「戰力保存」為主，空軍主力機種F-16及幻象2000型戰機，今天模擬基地遭到導彈襲擊，在E-2T預警機掩護及指揮下，以最短時間內緊急進駐佳山基地，C-130HE電戰機、P-3C反潛機也緊急降落花蓮基地保存戰力，花蓮的天空異常熱鬧。

「漢光33號」演習首日，模擬西部各機場遭到中國導彈襲擊，空軍各基地戰機緊急起飛，疏散到東部的佳山及志航基地保存戰力，今天上午從七點起，包括屏東基地的C-130HE電戰機、P-3C反潛機、新竹基地幻象2000及花蓮基地F-16戰機，緊急降落在東部的花蓮、佳山基地，其中幻象及F-16近40架次，C-130運輸機逾10架次（載運重要物資），陸續至佳山基地保存戰力，整個東部空域顯得相當熱鬧。

E-2K預警機除了演練空域預警及管制任務外，並模擬駐地屏東基地遭到空襲，執行完任務後緊急降落花蓮基地，實施保存戰力及實施整補作業，待命升空持續實施預警及管制任務。

花蓮基地的F-16戰機除了經由連絡道駛入佳山洞庫內保存戰力外，部份則在跑道頭待命，一接獲命令即緊急升空，進行護航及確保東部空域安全，整個基地充滿了戰時緊張的氣氛。

P-3C反潛機實施戰術轉場、保存戰力，地面的F-16戰機準備升空護航。（記者游太郎攝）

在東部空域實施預警及管制的E-2K預警機。（記者游太郎攝）