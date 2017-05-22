正值盛產期 挑選好吃的綠竹筍訣竅

潭子區農會總幹事林淑茵表示，綠竹筍要挑筍尖不見青、切面寬、筍形略彎者為佳。（記者歐素美攝）

2017-05-22 13:14

〔記者歐素美／台中報導〕端午節前後是綠竹筍盛產的季節，今年因雨水少、綠竹筍產季慢了約1個月，產量下降，價格略為上揚，目前正值盛產，吃綠竹筍正是時候，但如何挑選好吃的綠竹筍呢？潭子區農會總幹事林淑茵表示，綠竹筍要挑選切面寬、筍身彎如牛角，筍尖「不見青」者為佳。

潭子區農會蔬菜第九班班長蘇武吉表示，台中市栽種竹筍的主要地區為潭子、豐原及大坑一帶，潭子區聚興里及新田里山區因屬砂質紅土、排水性佳，長年均溫在25度以下，得天獨厚的環境，使得生產的綠竹筍口感綿密、筍子較白且吃起來甘甜，品質高。

潭子區農會總幹事林淑茵表示，目前潭子區約種植220公頃的綠竹筍及60公頃的麻竹筍，產季約在每年3至10月，今年因雨水少，綠竹筍產期晚了約1個月，產量略少，直到上週下雨，最近才大量產出，目前價格每台斤約120元，較往年同期高出約10元。

潭子區種植的綠竹筍以烏殼綠竹筍為主，年產量約40萬台斤、產值約4000萬元；麻竹筍年產量20萬台斤、產值約1000萬元。

綠竹筍因富含維生素、礦物質，高纖低熱量、不含膽固醇，夏天作成冷筍沙拉，清涼美味，潭子區農會表示，綠竹筍若筍尖綠綠的，表示已產生「紫杉氰醣苷」，吃起來會苦，最好挑選筍尖「不見青」、切面大、形狀略彎者為佳，清洗後帶殼以冷水煮開約40分鐘，起鍋放涼後，置入冰箱冷藏，想吃再去殼切塊，吃起來清甜鮮脆！

潭子區農會推出3台斤盒裝綠竹筍，每盒售價350元，推廣部主任林俊宇表示，農會出售的綠竹筍皆具有吉園圃認證，前一天預約，隔天現採運送，10盒即免運費。

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潭子區農會以現採鮮送方式，推出盒裝綠竹筍。（記者歐素美攝）

夏日炎炎，吃涼拌綠竹筍正是時候。（記者歐素美攝）