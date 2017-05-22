暖東峽谷看板神翻譯 讓林右昌看了一直笑
2017-05-22 13:01
民進黨基隆市議員林明智質詢時指出，市區內的道路指示牌，音譯版本多種讓人無所適從，甚至還有錯誤翻譯，讓人傻眼。（記者俞肇福攝）
〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市號稱國際化城市，但是指引道路的指示牌英文翻譯，不但版本不同，最扯的是有些翻得太離譜；民進黨市議員林明智今天上午質詢給官員考試，暖東峽谷版本那個才正確，市長林右昌一看到林明智的看板，忍不住當場笑了出來。
暖暖區的議員林明智說，光是一個「暖東峽谷」，高公局譯為Nuandong Valley，另一處譯為Northeast Coast，最令人拍案叫絕的就是基隆市公車處翻譯成Warm East Canyon（翻成中文為東邊溫暖的峽谷），林明智說，這真的太離譜了；林明智說，老外到基隆來觀光，看道路指示牌不就「茫茫渺渺」。
林明智要求，市府應統一處理，基隆港積極推動郵輪母港，搭乘人次70多萬人，今年預估突破80萬人，光是路標都多個版本，外國人來如何深度旅遊？
林右昌答覆時表示，不管是中央單位製作的路牌或是市府自行製作的都應該統一，避免造成遊客困擾，交旅處長李綱表示，統整音譯這事他們責無旁貸，半年內會把各單位盤整出來，統一音譯。
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