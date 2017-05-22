| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
台中水泥預拌車翻落溪 駕駛卡住搶救中
 首頁 > 生活

東亞青少年空手道錦標賽 高市鳳林國中「穿金戴銀」

鍾孟宇（右）及吳承恩（左）分別奪得東亞青少年空手道錦標賽金牌、銀牌。（記者洪定宏翻攝）

2017-05-22  12:45

〔記者洪定宏／高雄報導〕成軍10年的高雄市小港區鳳林國中空手道隊，在歷任校長及教練張赫麟努力下，成為各項比賽的常勝軍，每年幾乎都有學生入選國家代表隊；今年二年級的鍾孟宇及三年級的吳承恩，到澳門角逐第六屆東亞青少年空手道錦標賽，分別榮獲少年男子組57公斤級金牌，以及少年男子組70公斤級銀牌，可謂「穿金戴銀」、雙喜臨門。

鍾孟宇感動地說：「我做夢也想不到能當上國手，所以發願要全力以赴拿金牌！當我為台灣奪得金牌的那一瞬間，真的是高興又興奮，謝謝大家！」吳承恩說：「我已盡最大努力，只獲得銀牌，表示我還有很大的進步空間，明年繼續加油！」

校長黃景良感謝張赫麟用心指導學生，也被學生「堅持到底、永不放棄」的精神感動；他強調，成功固然可喜，但失敗的經驗更難能可貴，重點是在培養學生全力以赴的精神。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 吳承恩 空手道 鍾孟宇
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧洋蔥煎鱈魚
涼拌菜✧紅油小黃瓜
好下飯！泰式椒麻雞
挑新鮮絲瓜看體型！
轉寄

標題：東亞青少年空手道錦標賽 高市鳳林國中「穿金戴銀」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月22日‧星期一‧丁酉年四月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.