壽山腳下軍事古道 高市年底修復再現
2017-05-22 12:53
登山街古道現況照。（記者葛祐豪攝）
〔記者葛祐豪／高雄報導〕壽山腳下的軍事古道，包括咾咕石牆、機槍堡、防空壕等設施，高雄市都發局著手展開修復，預計今年底完工開放。
高雄市都發局指出，台灣首任巡撫劉銘傳為強化打狗港防務，1886年於壽山興建大坪頂砲台，1889年向英國採購31尊阿姆斯壯後膛砲，其中3尊，以人力沿登山街60巷的石階古道運送上山安裝。
日治時期，居住哈瑪星的日本人，則步行古道登山攬勝，1923年日本皇太子裕仁也曾登踏古道，俯瞰港灣美景，並於1928年興闢壽山紀念公園，登山街60巷古道因此變身為「展望道」，俯瞰港區的制高點，遊憩功能取代清領時期的軍事運輸用途。
高雄市都發局考證清領、日治至戰後時期的環境變遷後，正著手歷史場域修復工程，見證此一歷史的軍事古道，即將重現！
高雄市都發局長李怡德說，依據1944年美軍拍攝的航測照片顯示，登山街60巷中山大學宿舍區及下方平台，在二戰期間屬於港務官舍，至今尚有防空壕及機槍堡等軍事遺跡。
李怡德強調，市府與中山大學合作，將古道及周邊場域的修復工程，納入「興濱計畫」，預計今年底完工開放，將還原咾咕石牆、古道、機槍堡、防空壕等設施，並整理莎草濕地、山泉水道等自然地景，為哈瑪星增添一處歷史解說與自然休閒的新去處。
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