獲頒名譽文學博士 高行健：台灣是第二故鄉

高行健（右）獲台灣師範大學頒發名譽文學博士，上台致詞表示，自己創作大多在台灣先出版並獲得賞識，已把台灣視為第二故鄉。（台師大提供）

2017-05-22 12:41

〔記者吳柏軒／台北報導〕諾貝爾文學獎得主高行健今天獲台灣師範大學頒發名譽文學博士，上台致詞表示，台灣文化水平高，自身創作大多先從台灣出版並獲賞識，除了旅居30年的法國之外，已將台灣視為第二故鄉。

台師大表示，推崇高行健在文學、寫作、藝術創作、戲劇上的卓越成就，肯定其作品的悲天憫人情懷，寫下人類永恆藝術篇章，決定頒授名譽博士學位證書，今天由台師大校長張國恩替其撥穗。

高行健上台致詞表示，在台師大多次上講台（任教），師大已成母校，而校內師生也把自己的作品了解、研究甚至創作等，因自己到過巴黎、紐約、倫敦等地看遍世界一流演出，確認師大創作已具備世界藝術水平。

高行健還說，在法國巴黎定居30年，受其接待，「巴黎是我的家」，但因創作的戲劇、畫作、文學作品等，除了中國北平跟南極洲之外，早遍步全球各地，也自認為是世界公民，然而自己另外還有個故鄉，「這個故鄉確確實實就是台灣！」因大部分中文重要作品，都是在台灣首先發表，在各方面也獲台灣賞識，也說明台灣在文化水平、藝術鑑賞能力都非常好。

高行健還期許，世界困難重重，因文化不如科技日新月異的進步，上個世紀2次世界大戰，或共產主義革命造成災難，死很多人，對文化人類進步產生大問號，如歐洲仍在20世紀的框架中，認為現今不論中、西方都需要省思現代文明危機，需要新的思想，而自己在90年代來台，目睹經濟發展與文化繁榮，政治開明與思想自由，東西文化都在台灣交流，期待台灣誕生大文學家、大思想家，替世界未來尋找出路。

高行健（右）獲台灣師範大學頒發名譽文學博士，左為台師大校長張國恩。（台師大提供）