瓦斯桶逾3個月沒用完收檢驗費 民眾轟
2017-05-22 12:32
消保團體控瓦斯超過3個月沒用完，業者多收檢驗費。（記者葛祐豪攝）
〔記者葛祐豪／高雄報導〕消保團體上午出面指控，桶裝瓦斯業者巧立名目，1桶瓦斯3個月內沒用完，就被多收50至400元不等的檢驗費。對此，高市液化氣體燃料公會強調，少數業者有這種行為，呼籲消費者簽署定型化契約，瓦斯桶超過1年沒用完，才會酌收檢驗費。
台灣消費者權益發展協會上午召開記者會，該會秘書長呂英瑋指出，近期接獲民眾投訴，指1桶16公斤桶裝瓦斯，原本價格580元，但因家裡較少開伙，拖了9個月才叫第2桶，價格竟變成880元，多了300元。
民眾表示，瓦斯行說桶裝瓦斯只要3個月內沒用完，會另收取檢驗費，他估算自己多了半年才叫，等於每個月被收了50元檢驗費，實在離譜。
對此，高雄市液化氣體燃料公會前理事長蔡聯芳強調，的確有少數瓦斯行有這種情形，比例約1成，公會也加強宣導，主因是瓦斯行受到天然氣搶市，生存困難，高雄市目前的瓦斯行，已由前幾年的300家，減少到目前的160幾家。
蔡聯芳說，行政院消保處與消防署，5、6年前開始推動「家用液化石油氣供氣定型化契約」，明訂瓦斯桶超過1年沒用完，業者才會酌收檢驗費，但消費者認為「只是叫個瓦斯，為何還得簽約？」迄今簽署定型化契約者寥寥可數。
律師︰變相漲價 可依法裁罰
律師李奇芳強調，業者以檢驗費名義巧立名目，等於是變相漲價，已違反消保法及公平交易法，可依法裁罰。
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