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新化高中開心農場種菜 繁星學子採收助弱.

新化高中增闢開心農場學子們栽種、採收，分送給弱勢。（記者吳俊鋒攝）

2017-05-22  12:08

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市新化高中在校園增闢開心農場，由錄取大學繁星的應屆畢業生有機種植蔬菜，並負責照顧、管理，歷經1個半月的栽培，今天採收，清洗、包裝後，分送給弱勢家庭與獨居長輩，愛心令人感動。

為了協助學子們成功種出好菜，讓愛心捐贈更具意義，當地的新化區農會還特別邀請有機達人葉俊明到場指導，以實際行動力挺這項公益。

新化高中開心農場位於游泳池旁，原為閒置空間，校方加以清理、規劃，學務處訓育組長蔡侑達表示，參與管理的固定成員有30位應屆生，包含整地、除草、播種、灌溉等工作，從頭做起，他們都認為是很難得的體驗。

蔡侑達說，為了讓弱勢家庭與長輩吃得更安心，學子堅持有機栽培，由於未使用藥劑，管理上更為費工，得時常巡視農場，還要親手拔雜草、抓菜蟲，相當辛苦，但他們都甘之如飴。

在區農會的輔導下，學子們栽種了黑葉白菜、小白菜、青江菜、青泉菜等，今天開始採收，還清洗、包裝，將由志工發送給弱勢，新鮮分享。

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  • 學子們採收親手栽種的蔬菜，覺得很有成就感。（記者吳俊鋒攝）

    學子們採收親手栽種的蔬菜，覺得很有成就感。（記者吳俊鋒攝）

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標題：新化高中開心農場種菜 繁星學子採收助弱.


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