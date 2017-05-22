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透過視訊智慧教室 台灣北東南3小學跨校共學

台灣北東南三所小學透過視訊智慧教室打破時空限制、跨校共學。（記者王俊忠翻攝）

2017-05-22  11:56

〔記者王俊忠／台南報導〕位於南台灣的南市大同國小與東台灣花蓮復興國小、北台灣基隆仁愛國小，透過智慧教室視訊設備，打破學校空間限制，進行在地特色課程共學。此次共學以『水』為主題，透過水的概念，結合3校在地特色課程，並將智慧教室比喻為水精靈，在不同地區化身為不同型態，讓位於台灣北東南3地的3校小學生暢遊一趟豐富的水之旅。

水精靈首站從花蓮復興國小的美崙溪出發，主題是「漫遊美崙溪」，在旅行過程中，除了認識美崙溪沿岸景點與豐富生態，也體會環保對溪流的重要性。隨著美崙溪進入海洋，水精靈搭洋流特快車到第2站基隆仁愛國小，課程主題是「送魚兒回家」，在浩瀚美麗海洋中，水精靈結交許多魚兒朋友，參觀珊瑚礁與深海魚兒的家，了解海洋棲地及魚兒型態的關係。

最後一站抵達南市大同國小，課程主題是「水與糖共舞」，水精靈與糖共舞、化身為冰棒達人，不僅見識南部糖業發展盛況，也了解冰棒產業不斷創新的趨勢，讓孩子建立健康的食安概念及學習如何為冰棒創意命名。

大同國小教師洪惠月說，在課程中分享學生學習成果，孩子們對這樣的課程感到新奇及興趣，透過視訊共學，可以交流與觀摩其他學校的特色課程，也讓不同文化背景的學生帶來更多良性刺激，激發更多學習創意，學生們也期待未來有機會再一起上課。

大同校長黃佳麟表示，3校教師在教學前需透過視訊共同備課，課程結束還要進行課程檢討，透過智慧教室科技的連結，打破時空限制，發展跨校共學模式，期待透過新的教學模式激發更多教學創意，未來期待連結更多學校及資源，讓各校特色課程能讓更多人看見，也感謝台灣三星電子公司提供智慧教室共學設備，讓學校的教學場域能向外延伸。

台灣北東南三所小學透過視訊智慧教室打破時空限制、跨校共學。（記者王俊忠翻攝）

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