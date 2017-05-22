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林口長庚接駁車出「撞」況 8名乘客送醫 太魯閣天祥路段坍方 阻斷雙向交通 一度重現「2」字頭 新台幣午盤30元大關失而復得
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太魯閣天祥路段坍方 阻斷雙向交通

台8線167.5公里處天祥路段今天上午10時55分發生土石坍方。（公路總局提供）

2017-05-22  11:49

［記者王峻祺／花蓮報導］台8線167.5公里處天祥路段今天上午10時55分發生土石坍方，造成雙向交通阻斷，目前公路總局派員現場待命，因仍有間歇性落石，已同步封閉道路，提醒用路人切勿通行。

洛韶工務段長張宇博說，因現場坍方數量約3000多立方公尺，且因間歇性落石搶修不易，目前機具現場待命搶修，預計明日上午7時開放通車。（12：00更新）

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  • 台8線167.5公里處天祥路段坍方，阻斷交通雙向。（公路總局提供）

    台8線167.5公里處天祥路段坍方，阻斷交通雙向。（公路總局提供）

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