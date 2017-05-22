北市稽查咖啡因飲料 這3件產品涉標示不實

台北市衛生局今公布咖啡因飲料稽查結果，「特濃咖啡拿鐵」及「直火咖啡」實際咖啡因含量均高於外包裝標示，涉標示不實，「保佳適能量飲」則是標示欄位錯誤。（記者張議晨攝）

2017-05-22 11:39

〔記者張議晨／台北報導〕台北市衛生局今天公布含咖啡因飲料稽查結果，其中「山加利直火咖啡牛奶飲料」、「特濃咖啡拿鐵」，實際咖啡因含量均高於外包裝標示，標示不實；另「保佳適能量飲料」，咖啡因則是標示在營養欄位，不合規定。衛生局指出，違規產品已要求下架，有2件來源廠商在新北市，已移新北市衛生局處辦，1家位於台北市，已輔導業者落實品管。

衛生局這次共針對16件含咖啡因原料的飲料進行抽查，檢驗其咖啡因含量及咖啡因標示。其中「特濃咖啡拿鐵」標示每100毫升含52.8毫克咖啡因，但實際檢驗卻高達67.5毫克；「山加利直火咖啡牛奶飲料」外包裝標示每100毫升含40毫克咖啡因，實際卻達85.9毫克，明顯超標。

衛生局食藥處長王明理指出，2件產品咖啡因誤差分別達22%、53%明顯標示、品管不確實，可依《食安法》開罰4萬至400萬罰鍰。另，「保佳適能量飲料（原味）」，則是咖啡因含量低於標示值，若消費者購買飲用恐無提神效果；且該產品咖啡因含量是在營養標示欄位，已違反《食安法》規定，將依法該罰3萬至300萬元。

王明理說，適量飲用咖啡有提神、利尿、紓壓的效果，但過量飲用咖啡則會影響健康，成人建議每日咖啡因攝取量300毫克以下，但「山加利直火咖啡牛奶飲料」為例，2瓶就超過攝取標準，此外，12孩童則不建議接觸含咖啡因能量飲料，或每日攝取量應在60毫克以下。