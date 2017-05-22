因應oBike進駐宜蘭市 違規屢勸不聽就開罰

2017-05-22 11:40

［記者簡惠茹／宜蘭報導］新加坡無站式共享自行車oBike預計5月24日進駐宜蘭，宜蘭市將有五百台進駐，前兩週免費試騎。宜蘭市長江聰淵表示，市公所今天成立應變小組，除要求業者做好停車自主管理，也會提供場地建議，如果違停屢勸不聽將開出罰單，希望共創順暢交通環境。

宜蘭市長江聰淵表示，市公所透過縣政府了解到oBike公司即將在5月24日在宜蘭市投放500台自行車，分別在宜蘭市知名景點幾米廣場、晶英酒店和宜蘭大學等16個點投放，希望該公司除了跟縣政府接洽以外，也能跟地方主管機關溝通協調。

目前oBike在其他縣市面臨用戶違停的問題嚴重，江聰淵說，市公所今天成立oBike應變小組，希望不要有違規情形造成城市混亂，一旦違規造成民眾怨言，市公所會先勸導，並把壞掉或違停的自行車拖吊到固定的地方停放，再由業者領回，以維護市容，如果屢勸不聽，一定會開出罰單。

江聰淵說，市公所原本也有與縣政府合作規劃YouBike自行車系統，現在民間企業進駐城市，可以讓市民、觀光客有選擇的運輸工具，我們樂觀其成，不但可以提升城市競爭力，也能降低政府營運成本，但是後續營運管理非常重要，希望業者多跟市公所溝通。

台灣奧致網絡科技有限公司市場總監蔡涵宇說，由於主要聯絡窗口是宜蘭縣政府建設處，後續會再與市公所等主管機關聯繫接洽，討論後續管理營運規劃，了解相關交通法規。

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