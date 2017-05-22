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增加曝光度 潘孟安：盼國道休息站成展售、物流中心

屏東縣政府在國道休息站設物產館展售農特產品滿周年，銷售成果佳，縣長潘孟安希望能取鏡日本，國道休息站也能成為屏東農特產展售與物流中心。（記者王涵平攝）

2017-05-22  11:35

［記者王涵平／台南報導］屏東縣政府在國道休息站設物產館，展售農特產品滿週年，銷售成果佳，縣長潘孟安希望能取鏡日本，國道休息站也能成為屏東農特產展售與物流中心。

屏東縣政府去年起與南仁湖企業合作，率先在福高國道關廟服務區設置屏東物產館，今日舉行成果發表會，潘孟安率相關主管出席，感謝企業善盡社會責任，協助行銷地方農特產。

屏東縣政府在屏東物產館總計上架超過150樣商品，以關廟服務區作為出發點，逐步在泰安、古坑、東山服務區等處都可買到，一年來創造580萬元營業額，增加產品曝光度，訂單回流，逐步打出屏東農產品的形象。

統計發現，屏東農特產品前六大銷售王，分別為剝皮脆辣椒、芒果冰棒、愛文芒果干、陽蔥餅、火龍果麵、檸檬香片，潘孟安頒發獎牌肯定。

今日現場也有展售活動，現場有鮮果意象區，民眾以FB直播或拍照打卡上傳，即可獲得限量的洋蔥或香蕉等小贈品。

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  • 屏東縣政府在國道休息站設物產館展售農特產品滿周年，銷售成果佳，縣長潘孟安希望能取鏡日本，國道休息站也能成為屏東農特產展售與物流中心。（記者王涵平攝）

    屏東縣政府在國道休息站設物產館展售農特產品滿周年，銷售成果佳，縣長潘孟安希望能取鏡日本，國道休息站也能成為屏東農特產展售與物流中心。（記者王涵平攝）

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