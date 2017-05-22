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許羿云、徐浩崴熱心服務 獲保德信青少年志工獎

2017-05-22  11:16

〔記者俞肇福／基隆報導〕第17屆「保德信青少年志工菁英獎」日前揭曉，基隆市一共有3位得主；其中，就讀光隆家商多媒體設計科許羿云、觀光科的徐浩崴積極參與志工服務獲獎，校長吳廉章22日早上予以接見，肯定2位同學為校爭光。

許羿云說，高一時參加教育部主辦的領導培訓營後，心生應該做志工回饋社會的想法，除了熱心擔任伊甸基金會、醫院及社區志工外，並結合自身管樂專長號召30幾位同學發起「快閃慈善音樂會」，不但以音樂撫慰人心，還為植物人募款、募集發票等；許羿云說，擔任志工後，收到的回饋比自己付出的更多，獲得保德信青少年志工菁英獎則是有些意外。

徐浩崴說，國小跟著老師到紅淡山健行時，沿途會淨山將垃圾帶下山，後來擔任崇德文教基金會的兒童讀經班志工老師，也在醫院的兒童病房服務；在光隆家商與同學成立「光點服務團隊」，希望能像天上的星星照亮灰暗的角落。徐浩崴說，當志工最大的收穫，就是會懂得感恩，珍惜時間回饋社會。

校長吳廉章說，許羿云、徐浩崴2位同學熱心服務，懂得奉獻自己能力，號召同學參與志工服務，值得同學學習效法。

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  • 基隆光隆家商許羿云（左）、徐浩崴熱心志工服務，獲得「保德信青少年志工菁英獎」；校長吳廉章22日公開接見予以表揚。（記者俞肇福攝）

    基隆光隆家商許羿云（左）、徐浩崴熱心志工服務，獲得「保德信青少年志工菁英獎」；校長吳廉章22日公開接見予以表揚。（記者俞肇福攝）

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