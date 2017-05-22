烏日高鐵特定區車禍多 當地居民：道路植草磚惹禍

植草磚破損，常導致車輛行經時發生意外。（台中市政府建設局提供）

2017-05-22 11:09

〔記者張菁雅／台中報導〕台中烏日高鐵特定區內的三榮路在台灣省政府時代開闢，當時將道路中央分隔綠帶劃為公園用地，並設置植草磚，磚面長期被車輛輾壓而破裂，常因此發生交通事故。台中市政府表示，為根本解決問題，短期內先加高路緣並加裝夜間反光導板，長期則將公園用地變更為道路用地。

市府建設局表示，烏日高鐵特定區在民國88年由內政部辦理區段徵收，當時為了符合都市計畫綠地面積比例規定，道路中央綠帶劃為公園綠地，依法不得為道路使用，並鋪設植草磚。

建設局指出，植草磚早已不平整，且道路寬15公尺，中央分隔帶2公尺、兩側人行道各1公尺寬，路邊未劃設紅線，若車輛臨停時，來向或對向會車，單一車道將僅餘約3.5公尺，造成車輛超車或閃避時會開至植草磚處，導致破胎或機車摔倒等事故。

建設局長黃玉霖表示，附近居民一再要求改善，市府正研議有效方法，尤其是特定區內的三榮路，沿線人口密集、交通流量大，附近又有多個建案工地的大型車輛進出頻繁，植草磚損壞更嚴重。短期內，建設局將在綠帶範圍加高20公分路緣石，並加裝夜間反光導板，提醒用路人注意；植草磚下方因埋設台電纜線及污水管線，不適合種植喬木，將種植複層式小灌木，美化市容，預計6月中旬施工。

長期方面，都發局將通盤檢討都市計畫，把公園綠地變更為道路用地，預計今年底前可完成台中市都委會審議，並送內政部審查，若順利可望於明年通過後發布實施。