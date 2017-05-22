遊日當奧客、嗆店員... 台女認錯：完全是我的不對
2017-05-22 11:47
台女在日本購物時因信用卡刷不過，與店員發生爭執。（圖取自爆料公社）
〔即時新聞／綜合報導〕一名到日本旅遊的台灣女遊客遭到網友爆料，在店家消費時因刷卡刷不過，竟怒罵協助翻譯的中國籍女店員。影片曝光後，這名女遊客慘遭撻伐，她本人則透過臉書回應此事。
女遊客首先在臉書的不公開社團裡發表聲明、捍衛自己。她說，「我承認我個人不喜歡中國店員的說明」，但也指責爆料的網友沒有說出完整的經過，並且表示將對爆料的網友保留法律追訴權。
女遊客發布完這則聲明以後，隨後又在個人臉書上改口表示：「大家好，真的很抱歉，這次的事件，造成店家店員困擾、社會轟動、親友擔心，真的很抱歉。發完了剛剛的聲明文，我沉澱了一下，這件事完全是我的不對，從頭到尾，任何一個環節，我都不該用這樣的情緒處理事情。我可以選擇好好的說，剛剛的聲明文大家請忽略，我不該這樣處理事情的，但真的真的很抱歉！希望大家不要再因為我的事情生氣，真的很對不起！」
當事人在臉書社團上PO文回應此次吵架事件。（圖擷取自PTT日旅板）
在臉書社團發布完聲明以後，輿論持續發酵，她在個人臉書上道歉，並且要大家忽略那則聲明。（圖擷取自當事人臉書）
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